Mako Vunipola : un accessoire des Lions britannique et irlandais satisfait des mesures de sécurité de Covid-19 | Nouvelles du rugby à XV

Mako Vunipola entre dans la formation de départ pour le match de mercredi contre les Sharks

Mako Vunipola dit que les Lions britanniques et irlandais se réconfortent dans leurs mesures de sécurité Covid alors qu’ils cherchent à éviter le type d’épidémie affectant l’Afrique du Sud.

Pour la deuxième fois en neuf jours, les Springboks ont été contraints de suspendre l’entraînement et d’isoler l’ensemble de leur effectif de 46 hommes en raison d’un test positif, cette fois par Lood de Jager.

Les Lions sont testés trois fois par semaine dans leur bulle de Johannesburg – un lundi, pendant la semaine et avant un match – et ont jusqu’à présent échappé au virus.

« Tant que les joueurs et les gens font ce qu’on nous dit avec les protocoles, je ne vois pas vraiment pourquoi les gens devraient s’inquiéter de se faire tester », a déclaré Vunipola.

« En tant que joueurs, cela ne nous vient pas vraiment à l’esprit. Nous sommes dans un hôtel pour nous seuls, donc si nous obtenons Covid maintenant, il serait impossible de faire autre chose vraiment.

« Le climat dans lequel nous vivons aujourd’hui est difficile avec la propagation du virus Covid, mais pour nous en tant que joueurs, c’est très simple.

« Vous avez vos protocoles définis que vous devez suivre ici à l’hôtel et tant que vous le faites, tout devrait bien se passer. »

Les Lions britanniques et irlandais ont lancé une nouvelle série hebdomadaire qui donne un aperçu unique des coulisses de la vie dans le camp alors qu'ils se préparent à affronter l'Afrique du Sud.

Vunipola a fait une apparition sur le banc contre les Sigma Lions samedi et il s’attend à reprendre son souffle lorsqu’il commencera en altitude contre les Sharks à Emirates Airline Park.

« L’air est un peu plus sec et il est plus difficile de respirer », a-t-il déclaré.

« Une fois que vous êtes dans le jeu, vous l’oubliez dans une certaine mesure, mais cela prend juste un peu plus de temps pour reprendre votre souffle, ce qui ne nous aide pas les grands garçons !

« Mais Warren a un dicton selon lequel » l’altitude n’est qu’une attitude « , à laquelle je ne crois pas pour être honnête, car cela me tue quand nous sommes là-bas !

« C’est difficile, mais nous avons eu la chance de nous entraîner en altitude sur les vélos et tout, donc cela nous a mis en bonne position pour venir ici.

« Quand vous êtes dedans, il est un peu plus difficile de récupérer, mais lorsque le jeu est lancé, vous baissez la tête et faites votre travail. »