Mako Vunipola commence alors que l’Angleterre effectue quatre changements pour l’Afrique du Sud | Actualités du rugby à XV

Mako Vunipola débutera pour la première fois depuis 2021

Eddie Jones a apporté quatre changements à son équipe anglaise pour affronter l’Afrique du Sud lors du dernier match de l’automne samedi, Mako Vunipola remportant son premier départ depuis les Six Nations 2021.

Tommy Freeman, Jamie George et Alex Coles entrent également dans la formation de départ, Ellis Genge, Jack Nowell, Sam Simmonds et Luke Cowan-Dickie passant sur le banc.

Le match marque le premier départ de George au poste de talonneur dans la série, Freeman faisant sa première apparition des Autumn Nations sur l’aile.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Ce sera également un moment spécial pour Manu Tuilagi qui fait sa 50e apparition pour l’Angleterre au centre extérieur après avoir fait ses débuts pour l’Angleterre contre le Pays de Galles en août 2011.

Jack Van Poortvfliet a conservé son maillot de départ et s’alignera aux côtés de Marcus Smith au poste d’ouvreur, avec le capitaine Owen Farrell au centre.

Maro Itoje et Jonny Hill restent à l’écluse avec Coles rejoignant Tom Curry au flanker et Billy Vunipola au n ° 8.

Le buteur à deux essais du week-end dernier Will Stuart est nommé sur le banc avec Cowan-Dickie, David Ribbans, Simmonds, Ben Youngs, Henry Slade et les vice-capitaines Genge et Nowell.

La dernière fois, l’Angleterre a riposté pour décrocher un match nul contre la Nouvelle-Zélande.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en novembre 2021, où l’Angleterre a remporté un match serré 27-26 et Jones est prêt à “éclairer la foule” à Twickenham.

“C’est notre dernier match de l’automne et notre chance de continuer à tirer parti des améliorations que nous avons apportées tout au long des matches”, a déclaré Jones.

“Nous avons fait des progrès constants de match en match, culminant avec un match nul palpitant contre la Nouvelle-Zélande.

“Maintenant, nous avons la chance de nous tester contre la puissance des champions du monde.

“Nous allons là-bas pour éclairer la foule. Le soutien à Twickenham a été exceptionnel la semaine dernière et nous voulons travailler dur sur le terrain pour nous assurer d’avoir une autre atmosphère comme celle-là samedi.”

La composition de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud

Angleterre : 15. Freddie Steward 14. Tommy Freeman, 13. Manu Tuilagi, 12. Owen Farrell (C), 11. Jonny May, 10. Marcus Smith 9. Jack van Poortvliet, 1. Mako Vunipola, 2. Jamie George, 3 Kyle Sinckler, 4. Maro Itoje, 5. Jonny, 6. Alex Coles, 7. Tom Curry, 8. Billy Vunipola

Remplacements : 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Ellis Genge, 18. Will Stuart, 19. David Ribbans, 20. Sam Simmonds, 21. Ben Youngs, 22. Henry Slade, 23. Jack Nowell