Makkabi Berlin, fondée par des survivants de l’Holocauste, sera la 1ère équipe juive en Coupe d’Allemagne

BERLIN (AP) – Le premier match de Makkabi Berlin s’est terminé par une défaite de 15-1 dans la ligue de football la plus humble de la ville. Le résultat de ce match de 1971 était cependant secondaire, car le simple fait de jouer était un exploit pour l’équipe fondée par des survivants de l’Holocauste.

« Nous voulions montrer que nous sommes toujours là – que nous sommes acceptés, que nous n’étions pas terminés en 1933 », a déclaré la co-fondatrice Marian Wajselfisz à l’Associated Press. Il rit encore du résultat.

Dimanche, Makkabi sera le premier club juif à disputer la Coupe d’Allemagne, un tournoi d’une saison pour 64 des meilleures équipes professionnelles et amateurs du pays.

Lorsque le concours annuel a été lancé sous les nazis en 1935, les Juifs n’étaient pas autorisés à y participer. Ainsi, lorsque Makkabi de cinquième rang affrontera Wolfsburg, de premier plan, il portera le poids de l’histoire sur le terrain.

« J’y suis depuis le premier jour. Je n’aurais jamais imaginé que nous – en tant qu’équipe juive – jouerions un jour un match de coupe contre une équipe de Bundesliga. Donc pour nous, et pour moi personnellement, c’est une immense joie », a déclaré Wajselfisz, dont la famille a survécu aux nazis avec l’aide d’un couple polonais qui les a cachés dans leur cave pendant près de deux ans.

Makkabi est le successeur du Bar Kochba Berlin, un club fondé en 1898 pour promouvoir la participation juive aux sports. Il comptait plus de 40 000 membres à son apogée. Mais lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, ils ont forcé les athlètes juifs à participer à des compétitions séparées, puis ont purement et simplement interdit les organisations juives en 1938.

Formé en 1970, Makkabi Berlin est l’un des nombreux clubs sportifs et sociaux juifs à travers le monde – il existe également des clubs Makkabi à Munich, Francfort et Düsseldorf. Avec 550 membres, le club berlinois présente des équipes dans une variété de sports, dont le basket-ball et le volley-ball.

Bien que l’identité et la mission juives de Makkabi Berlin soient toujours au cœur de son identité – le blason de l’équipe amateur comporte l’étoile de David – l’adhésion au club est ouverte à tous. C’est particulièrement évident avec son équipe de football, qui comprend des joueurs de 15 pays et de diverses religions, dont des juifs, des musulmans et des chrétiens.

« C’est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers », a déclaré Michael Koblenz, membre du conseil d’administration. « Nous sommes ici, et quiconque est prêt à jouer pour nous, et est également ouvert à jouer pour un club d’origine juive et une sorte de culture juive, nous sommes absolument heureux d’intégrer des gens dans nos équipes. »

Parmi les joueurs non juifs du club figure le défenseur sénégalais de 36 ans Papa Alpha Diop, qui a rejoint Makkabi Berlin en 2017 et qui est musulman. En plus de ses fonctions dans l’équipe première, Diop supervise la formation des jeunes du club et entraîne son équipe des moins de 10 ans. Les enfants dès l’âge de 5 ans peuvent participer.

« Parfois, je me sens fatigué, mais quand je vois les enfants, j’oublie la fatigue, je suis heureux », a déclaré Diop. « Peu importe la religion ou ce que vous êtes. Ce n’est pas important. La seule chose importante, c’est que tu aimes venir jouer au football.

Faire tomber Wolfsburg serait un défi de taille : l’équipe a remporté la Coupe d’Allemagne en 2015 et participe à la Bundesliga contre des joueurs comme le Bayern Munich.

Makkabi, qui a été promu au cinquième rang en remportant la ligue de Berlin la saison dernière, s’est qualifié pour la Coupe d’Allemagne de cette année en remportant la Coupe de Berlin en juin pour la première fois.

La visite de Wolfburg signifie que le match de dimanche se jouera dans une salle plus grande à Berlin. Le terrain de sport habituel de Makkabi porte le nom de l’ancien joueur de l’équipe nationale Julius Hirsch, dont le petit-fils a été invité au match. Hirsch a combattu pour l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, a remporté des championnats de club avec Karlsruher FV et Fürth et a joué pour l’Allemagne aux Jeux olympiques de 1912. Mais il a été assassiné à Auschwitz parce qu’il était juif.

Contrairement aux matchs typiques de Makkabi, le match de dimanche sera télévisé. Il a suscité un intérêt bien au-delà de Berlin, le Congrès juif mondial se disant « ravi et fier » de voir comment les exploits sportifs de Makkabi étaient célébrés par la communauté juive à l’étranger.

« La popularité, la visibilité et le succès des clubs sportifs juifs symbolisent la croissance de la vie juive établie en Allemagne et dans le monde », a déclaré le congrès.

Ajoutant à l’intrigue historique du match, Wolfsburg appartient à Volkswagen, qui a eu recours au travail forcé pendant la guerre. Mais Wajselfisz a déclaré que de telles questions appartenaient au passé.

« J’ai beaucoup d’amis allemands, des amis chrétiens. Je n’en parle jamais. Peut-être que son père ou son grand-père était dans la SS, pour moi tout est ouvert », a-t-il déclaré. « C’était il y a 80 ans. C’est du passé. Maintenant, nous essayons d’être acceptés en tant que Juifs.

L’antisémitisme reste un problème en Allemagne, où le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) bénéficie d’un soutien croissant.

Le capitaine de Makkabi, Doron Bruck, qui est juif, a déclaré que le succès de l’équipe change la façon dont le club est perçu – moins comme une victime de l’antisémitisme et plus comme d’autres clubs qui ne sont jugés que sur leur mérite sportif.

« Si quelqu’un a un problème avec nous ou a des antécédents antisémites, nous sommes ouverts à discuter, nous sommes ouverts à informer », a déclaré Bruck. « Mais nous ne voulons pas nous cacher et être simplement dans le rôle de la victime. Nous voulons être actifs. Et je pense que c’est aussi une grande partie du succès.

Ciarán Fahey, The Associated Press