Making of Doc des Gardiens de la Galaxie 3 : 15 faits tirés de Disney+

James Gunn dirige Chris Pratt et Karen Gillan dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Capture d’écran: Disney+/Marvel

Il fut un temps où il ne semblait pas Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 cela arriverait un jour. Ou peut-être que cela arriverait, mais sans James Gunn réalisant il. Heureusement, après toutes sortes de hauts et de bas, Gunn n’a pas seulement réalisé le film, il l’a fait lui-même et celui de son équipe, adieu aux studios Marvelle tout dans un seul paquet.

Ce package est désormais diffusé sur Disney+ et, pour notre argent, c’est l’un des meilleurs films Marvel depuis des années. Certainement l’un des meilleurs depuis Avengers : Fin de partie. Et avec ses débuts sur le service de streaming, cela lui est propre Assemblé making of documentaireune série qui offre aux fans un accès inédit aux coulisses de ces projets top-secrets.

Marvel Studios’ Assembled : La réalisation des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est maintenant sur Disney+, nous l’avons donc regardé et avons trouvé 15 faits fascinants qui se sont démarqués des autres. Continuez à lire pour savoir de quoi il s’agit.