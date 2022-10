Making it Werke – Kelowna Capital News

– Mots de Lauren Kramer Photographies de Lia Crowe

De la marge, il est facile de regarder une entreprise prospère et de supposer que le succès est venu facilement. Mais la vérité n’est pas toujours ainsi.

Prenez Motor Werke, une entreprise locale basée à Kelowna qui se spécialise dans les services mécaniques pour les véhicules européens tels que Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Mini, Volvo et Porsche. Aujourd’hui, ça bourdonne : l’entreprise de 13 ans compte neuf aires de service et 20 employés et s’occupe de quelque 200 véhicules chaque mois. Son objectif est les inspections, les diagnostics, les réparations, les mises à niveau et l’entretien, et il propose également un atelier de cire pour faire briller les voitures des clients.

Le propriétaire Chris Germana, 44 ans, a les yeux rivés sur l’avenir. Il amène de jeunes partenaires dans le giron, élargit l’empreinte physique du garage et accueille des apprentis mécaniciens pour apprendre le métier.

“En tant que propriétaire d’entreprise, j’ai appris que la chose la plus importante que vous puissiez faire est de prendre ce que vous avez appris et de le partager en investissant dans d’autres personnes”, explique Chris. « Nous avons doublé nos effectifs ces dernières années, nous avons quatre nouveaux apprentis et nous développons activement les jeunes. C’est tellement gratifiant de voir les autres grandir autour de nous et de faire partie du processus de mentorat.

Mais la route vers ce succès n’a pas été sans ses bosses et ses courbes.

Lorsqu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires à Stoney Creek, en Ontario, Chris n’avait aucune idée du cheminement de carrière qu’il suivrait. Après un bref passage dans une école d’art, il a suivi un mécanicien et s’est vite rendu compte que son amour des véhicules européens dépassait son amour de l’art et du design.

« J’ai toujours voulu posséder une Porsche 911 et une BMW E30, alors j’ai décidé de me lancer dans une industrie où je suis entouré de voitures toute la journée », dit-il.

Il a trouvé le programme éducatif qui lui enseignerait les compétences dont il avait besoin à l’Institut technique universel de l’Arizona, mais les frais de scolarité de 35 000 $ étaient le premier obstacle qu’il devait surmonter.

Déterminé à s’inscrire, il a passé 18 mois à travailler à temps plein pour le conseil scolaire de l’Ontario et à approvisionner les étagères d’une épicerie locale les fins de semaine, économisant chaque centime de son salaire. Un prêt d’un membre de la famille a scellé l’accord et en 2000, Chris s’est rendu à Phoenix.

Pendant les quatre années suivantes, il a étudié pour sa certification de mécanicien et a travaillé chez un concessionnaire BMW à Scottsdale. Par hasard, il a rencontré des gens en cours de route qui l’ont encadré et aidé.

« En tant qu’étudiant international, j’ai dû travailler plus dur que les étudiants nationaux pour entrer dans le programme et trouver un parrain », se souvient-il.

Dans le complexe d’immeubles en copropriété où il vivait, son bureau donnait sur la piscine et un autre résident – qui fournissait du matériel automobile – remarqua que le jeune Chris était toujours à son bureau en train d’étudier. Les deux ont entamé une conversation dans la buanderie commune et le nouvel ami de Chris l’a aidé à entrer en contact avec les bonnes personnes de l’industrie, qui à leur tour ont parrainé un permis de travail qui lui a permis de rester et de travailler après avoir obtenu son diplôme.

En 2004, Chris manquait le Canada et était prêt à rentrer chez lui. Il a trouvé du travail comme mécanicien chez des concessionnaires du sud de l’Ontario, a rencontré sa femme et a fondé une famille. Mais vivant à une heure de Toronto, son trajet quotidien était un tueur.

Lorsque la famille est partie en vacances dans l’Okanagan en 2006, Chris est tombé amoureux de la région. Prêt pour un changement de mode de vie, il a déménagé la famille en Colombie-Britannique quelques mois seulement après cette première visite, s’installant à Kelowna. Déterminé à ouvrir sa propre entreprise automobile, il s’est inscrit à des cours de commerce et, en mars 2009, a ouvert les portes de Motor Werke dans le centre de Kelowna.

Les premières années ont présenté une courbe d’apprentissage abrupte alors que l’entreprise subissait sa part de difficultés de croissance, se souvient Chris, ajoutant : « Mais j’ai eu la chance de rencontrer des gens formidables qui sont devenus mes mentors, me donnant les outils, les conseils et les connaissances dont j’avais besoin pour traverser cette période.

Motor Werke est spécialisé dans les marques européennes mais entretient également des véhicules japonais.

“Nous sommes vraiment en affaires pour prendre soin des gens et bien les servir, alors même si nous nous spécialisons dans certaines marques, nous ne refusons personne”, dit-il.

Une partie de ce forfait comprend une flotte de 15 voitures de courtoisie. Si l’un n’est pas disponible, les clients sont ramenés chez eux pendant que leurs voitures sont dans le magasin.

« Les gens ne s’attendent pas à être traités et respectés comme ils sont traités chez Motor Werke », déclare Chris. « Les femmes en particulier, nous voulons qu’elles se sentent en confiance et indépendantes lorsqu’elles franchissent nos portes. Nous traitons tout le monde avec respect et ne parlons jamais à nos clients. Au lieu de cela, nous essayons d’atténuer leur anxiété en leur fournissant des informations pertinentes afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées. »

Au cours des cinq dernières années, il a vu son entreprise s’épanouir. Il est fier d’avoir recruté et retenu de jeunes employés talentueux, y compris des recrues provenant de tous les coins du monde, notamment du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Écosse, d’Afrique du Sud et de l’est du Canada.

Récemment, Chris a ajouté trois associés à l’entreprise, une partie intégrante de son plan de relève à long terme.

« Je ne veux pas être le genre de propriétaire d’entreprise qui bâtit une grande entreprise et qui part un jour à la retraite avec un gros chèque en poche », dit-il. « Je veux que les personnes qui m’ont aidé à arriver là où j’en avais besoin soient récompensées en devenant propriétaires et en reprenant l’entreprise. De cette façon, je peux partager le succès que nous avons eu.

En décrivant à quel point l’équipe Werke est importante pour lui, Chris parle de Sir Lewis Hamilton, un pilote de course britannique de Formule 1. Dans une course récente, dit Chris, Lewis a pris la deuxième place, perdant face à son rival Max Verstappen.

“Dans l’interview d’après-course, Lewis n’a pas tardé à remercier son équipe pour le succès qu’ils ont eu dans la course, et les fans pour le grand soutien qu’ils ont fourni tout au long de la course. C’est quelque chose que Lewis fait dans presque toutes les interviews », explique Chris. “C’est une attitude courante chez les vrais champions – reconnaître les personnes qui les entourent qui se rassemblent dans les bons moments et les moments difficiles pour répéter le plus haut niveau de performance année après année.”

Chris dit que ce type de champions traverse Werke tous les jours.

« Notre magasin est plein de gens formidables, tant notre équipe que les clients qui agissent comme ambassadeurs de notre entreprise. Je veux leur dire un grand merci à tous. Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans eux. »

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

AutomobileBusiness