COLUMBUS, Ohio – Les responsables ont appelé au calme mercredi alors que plus de détails ont été publiés sur la fusillade mortelle d’un adolescent noir par un policier de Columbus – un incident qui a alimenté un regain d’indignation face aux décès liés à la police.

La fusillade de l’adolescent est survenue 20 minutes avant l’annonce d’un verdict de culpabilité contre l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable de la mort de George Floyd en mai dernier dans une affaire qui a galvanisé l’attention à travers les États-Unis sur les inégalités raciales et la brutalité policière.

Les responsables ont identifié l’officier qui a tiré les coups de feu qui ont tué Ma’Khia Bryant, 16 ans, comme étant Nicholas Reardon, qui travaille au département depuis 2019. Il a été mis en congé.

Le Bureau des enquêtes criminelles de l’État, qui enquête sur l’affaire, transmettra ses conclusions à un procureur – soit le bureau du procureur général ou le procureur du comté de Franklin – pour examen devant un grand jury.

La police de Columbus a publié les premières images de la caméra corporelle moins de six heures après l’incident de mardi après-midi, ce qui semble montrer l’adolescent avec un couteau. S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le directeur de la sécurité publique de Columbus, Ned Pettus Jr., a exhorté à la patience.

« Je comprends l’indignation et l’émotion suscitées par cet incident », a-t-il déclaré. « Une adolescente est morte, et elle est morte aux mains d’un policier. En toutes circonstances, c’est une terrible tragédie. Mais la vidéo montre qu’il y a plus à cela. Cela nous oblige à faire une pause et à regarder de près la séquence des événements et, bien que ce ne soit pas facile, attendre les faits déterminés par une enquête indépendante. «

La Maison Blanche a qualifié la fusillade de Ma’Khia de «tragique».

«C’était une enfant», a déclaré mercredi l’attachée de presse Jen Psaki aux journalistes. «Nous pensons à ses amis et à sa famille dans les communautés qui souffrent et pleurent sa perte. Nous savons que la violence policière a un impact disproportionné sur les Noirs et les Latinos dans les communautés et que les femmes et les filles noires, comme les hommes et les garçons noirs, connaissent des taux plus élevés de violence policière. Nous savons également qu’il existe des vulnérabilités particulières auxquelles les enfants placés en famille d’accueil, comme Ma’Khia, sont confrontés. »

Dans l’un des deux appels au 911 diffusés lors de la conférence de presse de mercredi, des cris peuvent être entendus alors qu’un appelant rapporte qu’une fille tente de poignarder l’individu avant que l’appel ne se déconnecte. Les agents sont intervenus sur les lieux et ont signalé la fusillade à 16 h 45.

Une partie des images de la caméra corporelle a été montrée aux médias mardi soir dans une décision inhabituelle de la ville et de la police. Des images supplémentaires ont été diffusées lors de la conférence de presse de mercredi.

La vidéo montre Reardon s’approchant d’une allée où se tenait un groupe de personnes. Dans la vidéo, Ma’Khia semble pousser ou se balancer sur une autre personne, qui tombe au sol.

Ma’Khia semble alors balancer un couteau sur une fille qui se trouve sur le capot d’une voiture, et Reardon tire son arme, frappant Ma’Khia, décédée peu de temps après.

Quelques minutes après la fusillade, une foule commence à se rassembler et à crier après les agents.

«Pourquoi tu lui as tiré dessus? un spectateur est entendu dire. « Tu n’avais pas à lui tirer dessus. »

Le chef de la police intérimaire de Columbus, Michael Wood, a déclaré que 90 secondes après les coups de feu, un médecin avait été appelé. Six minutes après la fusillade, un infirmier est arrivé et a transporté Ma’Khia à l’hôpital.

Les médecins de Columbus Fire ont été autorisés à se rendre sur les lieux à 16 h 46, a indiqué la police. Ma’Khia a été transportée dans un état critique vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte à 17h21, a indiqué la police.

De George Floyd à Pamela Turner:L’avocat des droits civils Ben Crump change la lutte juridique

Le maire Andrew Ginther a exhorté les résidents à attendre les faits avant de se précipiter pour juger et a souligné que la fusillade reflétait des problèmes plus vastes liés à la violence dans les communautés.

« Nous n’avons pas encore tous les faits, mais nous savons qu’une fille de 16 ans, une enfant de cette communauté, est décédée tragiquement la nuit dernière », a déclaré Ginther. «Comment pouvons-nous, en tant que ville et communauté, nous rassembler pour nous assurer que nos enfants ne ressentent jamais le besoin de recourir à la violence pour résoudre des conflits ou pour se protéger?»

«Nous pouvons à nouveau respirer»:La famille de George Floyd soulagée, reconnaissante du verdict de culpabilité contre Derek Chauvin

«Ça ne peut pas s’arrêter ici»:Biden, après le verdict de Chauvin, appelle à l’adoption du projet de loi George Floyd

Peu de temps après la fusillade, des manifestants portant des pancartes «Black Lives Matter», des mégaphones et un haut-parleur se sont joints à la foule rassemblée derrière une bande de scène de crime à environ un demi-pâté de maisons de la scène de tournage. Une cinquantaine de personnes s’étaient rassemblées à 20h30 mardi.

Réactions:Les militants disent que la fusillade de Ma’Khia Bryant prouve que le verdict de culpabilité de Chauvin n’est que le début

Kiara Yakita, fondatrice du Black Liberation Movement Central Ohio, a déclaré qu’elle n’avait pas été surprise par une autre fusillade de la police. « Pourquoi ont-ils tué ce bébé? » elle a demandé à haute voix.

« Nous ne pouvons rien célébrer », a déclaré KC Taynor à travers un mégaphone, faisant référence au verdict Chauvin. « … En fin de compte, tu sais quoi, tu ne peux pas être Black. »

Huit personnes sont mortes dans des fusillades policières à Columbus depuis janvier 2020, dont Andre Hill, un homme non armé de 47 ans qui a été abattu l’année dernière par un officier qui a ensuite été renvoyé et inculpé de meurtre, d’agression criminelle et d’abandon devoir.

Contribuant: Michael Collins, USA AUJOURD’HUI; Céilí Doyle; Le Columbus Dispatch.