Je veux me réveiller plus léger. Mais je ne le fais pas. Je veux me réveiller en craignant moins pour la sécurité de mon mari noir et de ma fille noire. Mais je ne le fais pas.

Je veux me réveiller et faire exploser Nina Simone. « C’est une nouvelle aube. C’est un nouveau jour. » Mais je ne peux pas.

C’est un nouveau jour en Amérique, mais nos communautés sont toujours confrontées aux mêmes traumatismes qu’avant. L’issue du procès Derek Chauvin ne change rien pour nous, car des Noirs sont toujours tués par la police.

Les trois verdicts de culpabilité ont été prononcés plus tôt que beaucoup d’entre nous ne l’avaient prévu mardi. Si j’avais su le matin ce que la journée apporterait, ma prière et ma méditation pour la journée auraient pu être différentes. Ma réflexion dans le journal du matin aurait pu être différente.

La vérité est que nous ne nous attendions pas à ce que justice soit rendue dans ce procès. Le système pénal américain reste profondément brisé et ne pourra jamais rendre justice à George Floyd et à sa famille. La vraie justice serait George Floyd, vivant aujourd’hui, à la maison avec sa fiancée, ses enfants et ses frères et sœurs.

Nous avons exigé, méritons la responsabilité

Nous avons exigé des comptes et les organisateurs de Minneapolis à Boston en passant par Lagos ont rendu possible la réalité de cette demande. Mais le meurtre d’une personne ne devrait pas nécessiter de soulèvements mondiaux contre la violence sanctionnée par l’État pour avoir des conséquences.

Alors que nous écoutions collectivement avec une haleine appâtée alors que le verdict Chauvin était lu à haute voix, la police de Columbus, dans l’Ohio, a tué Ma’Khia Bryant, 16 ans. Le lendemain, la police d’Elizabeth City, en Caroline du Nord, a tué Andrew Brown Jr.La semaine dernière, alors que le procès était toujours en cours, la police de Chicago a tué Adam Toledo, 13 ans, la police de Knoxville a tué Anthony Thompson Jr., 17 ans et La police a abattu Daunte Wright, 20 ans, dans une ville située à quelques kilomètres de là où se tenait le procès Chauvin.

L’idée que l’issue de ce procès est un motif de célébration est traumatisante en soi. C’est un mensonge. Pour les Noirs qui ressentent un sentiment de joie et de soulagement après le verdict de culpabilité, gardez un espace pour cela. Laissez une vague de paix vous envahir. Nous méritons cela.

Le verdict de culpabilité de Chauvin est-il une garantie?:Ça devrait l’être, mais l’Amérique noire sait pourquoi ce n’est pas le cas

Mais tout le monde doit comprendre qu’il n’y a rien à célébrer lorsque les Noirs et les Marrons sont encore soumis à la boucle quotidienne continue de traumatismes que crée la violence sanctionnée par l’État dans nos communautés.

George Floyd n’était pas un martyr. Sa vie n’était pas censée être un sacrifice. C’était une personne ordinaire qui se réveillait un matin ordinaire, allait dans un magasin ordinaire et avait été assassinée en plein jour, devant la caméra, par la police ordinaire. C’était quelqu’un. Il méritait de vieillir.

Ma’Khia Bryant était une jeune fille de 16 ans qui a réalisé des vidéos TikTok avec ses amis, expérimentant des routines de cheveux bouclés, chantant avec Megan Thee Stallion et Beyoncé. Mais les premiers rapports de sa mort l’identifient comme une «jeune femme». Elle était une enfant à qui on refusait la liberté de jamais devenir une femme. A refusé la liberté de se marier et d’avoir des enfants. Privé de la liberté de grandir.

Les filles noires méritent d’être adolescentes – sans interruption. L’adultification des filles noires et l’effacement de leur enfance et de leur innocence sont ce qui les conduit à la criminalisation, aux abus et, dans certains cas, au meurtre.

En tant que membre du Congrès, je cherche à faire le travail de guérison et de libération pour les filles noires et les Noirs chaque jour. Nos libertés et nos destinées sont liées et je suis responsable des appels à la libération collective. Mais je ne peux pas faire le travail de libération pour les Noirs si les Noirs sont morts.

Derek Chauvin est coupable de meurtre:La vie des Noirs compte – c’est l’histoire de l’Amérique

Ce que je veux que mes collègues du Congrès et de tous les niveaux de gouvernement comprennent, c’est que la seule chose qui compte en ce moment est un changement de politique significatif et un changement de budget – point final. Il est temps de mettre notre argent là où notre bouche est et d’investir dans des ressources qui fournissent les solutions réparatrices, informées sur les traumatismes et basées sur la communauté que les gens exigent. Nos communautés ont déjà trop perdu.

La sécurité est la liberté de la peur

Il est temps pour ce pays d’avoir une conversation honnête sur ce à quoi ressemble la sécurité et ce qui nous protège vraiment. Pour moi, la sécurité signifie être à l’abri de la peur. Être à l’abri de la peur d’être profilé et surveillé. Être à l’abri de la peur d’être expulsé. Le fait de ne pas craindre le recouvrement de créances exige un prêt étudiant en défaut.

La liberté signifie un toit au-dessus de chaque tête, de la nourriture dans chaque ventre, des soins de santé gratuits au point de service, suffisamment d’emplois qui offrent de bons salaires aux gens non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer.

Dans le pays le plus riche de l’histoire du monde, la survie devrait être le plancher, pas le plafond. Mais nos communautés sont constamment tenues de s’organiser et de se mobiliser pour exiger les libertés les plus élémentaires. Soins de santé. Logement. Éducation. Aliments. Eau propre. L’air pur. L’autonomie corporelle. Le droit de vivre pour voir un autre jour.

J’espère que l’issue de ce procès apportera un peu de paix à la famille Floyd. Mais j’espère que le reste d’entre nous restera extrêmement mal à l’aise avec le fait que justice ne pourra jamais vraiment être rendue parce que George Floyd est mort. Notre travail ne sera pas terminé tant que nous n’aurons pas légiféré pour démanteler tout système qui finance et perpétue la brutalité, le meurtre et la violence sanctionnée par l’État dans le pays et à l’étranger.

La représentante Ayanna Pressley représente le 7e district du Congrès du Massachusetts. Cet article a été co-écrit avec sa responsable des communications Briana Blueitt. C’est un hommage aux filles noires et au personnel noir qui continuent à faire ce travail face à un traumatisme continu.