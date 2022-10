Makhachev prospérera sous la pression du combat pour le titre de l’UFC – Khabib

Nurmagomedov a soutenu son ami et coéquipier pour l’emporter à Abu Dhabi ce week-end

Le prétendant russe au titre des poids légers de l’UFC, Islam Makhachev, appréciera la pression du plus grand combat de sa carrière contre Charles Oliveira à Abu Dhabi ce week-end, selon le mentor Khabib Nurmagomedov.

Makhachev vise à monter sur le trône autrefois occupé par Khabib en tant que dirigeant des 155 livres de l’UFC – mais pour ce faire, il doit surmonter le formidable défi d’Oliveira.

Le Brésilien est le plus récent champion des poids légers de l’UFC, ayant remporté le titre laissé vacant par le retraité Khabib et l’ayant défendu une fois – pour être déchu de son statut après avoir pesé lourd avant son dernier voyage dans l’Octogone contre Justin Gaethje en mai.

Cette fois-ci à Abu Dhabi, Oliveira et Makhachev ont pris du poids pour leur confrontation, ce qui signifie que l’événement principal de samedi à l’Etihad Arena est officiel.

Khabib sera dans le coin de son compatriote du Daghestan, remplissant son rôle de mentor auprès de Makhachev, 31 ans.

“C’est le plus grand combat de sa vie. Je peux dire ce qu’il ressent. Il sent la pression, il est nerveux, il est très excité. Il sent que son rêve est sur le point de se réaliser », Khabib a déclaré à Red Corner MMA alors qu’il réfléchissait à sa propre expérience de championnat – qui comprenait des défenses de titre contre Dustin Poirier et Justin Gaethje à Abu Dhabi.

“Toute l’équipe est là pour l’aider, le pousser, partager nos conseils et lui donner des connaissances et une bonne énergie, pour prendre la ceinture et faire une histoire de plus.”

Khabib a déclaré que la foule aux Émirats arabes unis serait fermement derrière Makhachev alors qu’il cherche à devenir le dernier champion russe de l’UFC.

“J’ai l’impression de revenir à la maison. Abu Dhabi est comme ma deuxième maison », a déclaré le Temple de la renommée de l’UFC.

“J’ai combattu ici plusieurs fois… c’est une sensation incroyable quand vous sortez de la cage, une grande foule, 16 000-17 000 à l’Etihad Arena. Je sais que 3 000 à 4 000 personnes du Daghestan sont déjà venues ici.

“Je pense qu’Islam aura l’impression de sortir chez lui.”

Makhachev a grandi sous la tutelle du défunt père de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, avec un lien se formant entre eux et les autres membres d’une équipe soudée.

Khabib a déclaré qu’il connaissait suffisamment Makhachev pour comprendre qu’il ne reculerait pas sous la pression de la plus grande soirée de sa carrière de 23 combats.

« Tout le monde va regarder ce combat. Je sais que certaines personnes tirent leur énergie de la foule, d’autres deviennent nerveuses », dit Khabib.

« Je connais l’islam, l’islam a de l’énergie. Je l’ai coincé toute sa vie, je sais ce qu’il ressent, et l’Islam aime la pression. Quand la pression arrive, son style est de briller.”

Makhachev a mis en place sa chance pour le titre avec une séquence de 10 victoires consécutives et n’a connu la défaite qu’une seule fois dans sa carrière – en 2015.

Oliveira, 33 ans, est invaincu en 11 compétitions dans le cadre d’une course qui l’a vu émerger d’un prétendant à un candidat de bonne foi pour l’un des plus grands combattants que l’UFC ait jamais vus.

«Do Bronx» possède plus d’expérience que Makhachev, ayant combattu 42 fois professionnellement – remportant 33 de ces concours.

Le natif de Sao Paulo détient également un certain nombre de records UFC, y compris la plupart des victoires de soumission dans l’histoire de la promotion.

Lorsqu’on lui a demandé quel serait son conseil à Makhatchev avant le combat, Khabib a été bref et simple.

“Sois toi-même. Ne pensez à rien, concentrez-vous uniquement sur votre adversaire. a déclaré l’icône invaincue du MMA.

“Quand la cage se referme, il faut composer avec Charles Oliveira. Pas les gens qui regardent, juste Charles Oliveira.

“Pensez à vous, protégez-vous. La chose la plus importante est d’abord la défense, puis l’attaque.

«Ce sera un combat de MMA, pas un combat de lutte ou de grappling. Oliveira peut lutter, il peut frapper. Ce mec a une très grande expérience, tellement de combats à l’UFC.

“Bien sûr, nous ne sous-estimons pas ce gars, nous respectons tout ce qu’il a déjà fait à l’UFC.

“Mais nous sommes une équipe, nous sommes frères et nous croyons en l’Islam.”