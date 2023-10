Pour votre plaisir de siroter à la maison, Maker’s Mark a annoncé deux nouvelles offres de sélection privée créées par les anciens élèves de Morehouse et Spelman.

En l’honneur de la saison des retrouvailles, Maker’s Mark a annoncé deux nouvelles offres de bouteilles honorant Spelman et Morehouse College dans le cadre de son programme de fûts sur mesure qui permet aux fans et aux clients d’ajouter de l’éclat à un spiritueux qu’ils aiment déjà.

Maker’s Mark dit qu’il est fier de célébrer ceux qui laissent leur marque dans le monde, il est donc tout à fait juste d’honorer les anciens élèves de Spelman et Morehouse qui le font.

Selon un communiqué de presse, les bouteilles porteront un nom approprié «Intrépide 1881» pour Spelman et « 1867, la norme de la maison » pour Morehouse. Les deux ont un Cask Strength de 108,6.

« Undaunted 1881 » a été réalisé par la productrice chevronnée d’Hollywood et ancienne élève du Spelman College, D’Angela Proctor, une ancienne avocate devenue directrice des médias qui a récemment fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Lifetime’s. Keyshia Cole biopic et est propriétaire d’Undaunted Content, une société de production et de conseil de films, de télévision et de contenu de marque.

« Undaunted 1881 » de Proctor est décrit comme doux avec des notes de vanille et de caramel mélangées à de la cannelle et de la muscade et célèbre « l’élégance et la résilience de ses sœurs Spelman ».

« 1867 The House Standard » créé par les anciens élèves de Morehouse s’inspire fortement de saveurs rappelant celles d’un cigare savoureux.

Les deux bouteilles sont arrivées en rayon le 27 octobre avec un PDSF de 74,99 $.

Maker’s Mark organisera une dédicace de bouteilles à Boutique de bouteilles de mes amis à Atlanta le même jour que la sortie, vous pouvez confirmer votre présence pour la signature de la bouteille ici.