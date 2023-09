MakerDAO explore les paiements T tokenisés avec un plan d’allocation de 100 millions de dollars

Steakhouse, une agence de conseil monétaire axée sur les groupes autonomes décentralisés (DAO), en collaboration avec Phoenix Labs, une société d’analyse et de croissance, a proposé un proposition exhortant la communauté MakerDAO à envisager d’allouer jusqu’à 100 millions de dollars de ses réserves à l’investissement dans des produits tokenisés de facture du Trésor américain (facture T).

La proposition, actuellement en phase de discussion, vise à explorer de nouvelles voies d’innovation financière dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Libérer l’efficacité de la liquidité pour MakerDAO ?

MakerDAO, célèbre émetteur du stablecoin décentralisé DAI, a déjà réalisé d’importants investissements dans les bons du Trésor américain via des constructions hors chaîne depuis 2022, pour un montant de plus d’un milliard de dollars.

En s’aventurant dans les paiements en T tokenisés, MakerDAO cherche à renforcer son bilan en gagnant en exposition aux actifs conventionnels liquides et à faible risque. Cette décision s’aligne sur leur stratégie à long terme visant à renforcer la stabilité et la durabilité du protocole.

Les paiements en T tokenisés offrent un certain nombre d’avantages potentiels à MakerDAO et à sa communauté. Premièrement, ils offrent une plus grande transparence que les structures hors chaîne, simplifiant le processus d’audit et réduisant le besoin de ressources internes.

Avec les paiements T tokenisés, les attestations quotidiennes peuvent être rationalisées, offrant une visibilité en temps réel sur les performances d’investissement.

De plus, les produits tokenisés facilitent les procédures comptables en exploitant les flux de valeur quotidiens, éliminant ainsi les retours de revenus guides liés aux investissements hors chaîne.

De plus, les paiements en T tokenisés offrent un potentiel d’automatisation accrue. La gestion actif-passif, un guide et un processus progressif pour MakerDAO, peut être automatisée via des produits tokenisés.

Cette automatisation améliorerait l’efficacité et réduirait les frais opérationnels, permettant à MakerDAO de gérer différentes initiatives stratégiques.

En termes de liquidité, les paiements T tokenisés présentent actuellement des avantages par rapport aux investissements hors chaîne conventionnels. L’échange de pièces stables via des produits tokenisés en chaîne pourrait être plus rapide que la vente hors chaîne et leur conversion en pièces stables. Cela pourrait offrir à MakerDAO une plus grande flexibilité et une plus grande réactivité à la dynamique du marché.

Maximiser les retours ?

Quels que soient les avantages potentiels, l’adoption des paiements en T tokenisés soulève certaines préoccupations. L’une de ces considérations est la publicité d’une plus grande menace de contrepartie. Néanmoins, un marché agressif devrait favoriser les options les plus sûres, atténuant ainsi ce risque dans une certaine mesure.

Les paiements en T tokenisés offrent en outre divers profils de liquidité et de rendement, offrant à MakerDAO la possibilité de diversifier sa stratégie d’investissement.

Les produits varient d’options très liquides et non volatiles, qui agissent davantage comme des protocoles de prêt avec des paiements en T garantis, à des produits sans friction qui offrent des frais plus élevés mais nécessitent des processus de souscription et de rachat plus longs.

Selon l’annonce, ces options permettent à MakerDAO de tirer parti de différents compromis sans réinventer la roue et de répondre à divers besoins au sein de l’écosystème DeFi.

Steakhouse, Phoenix Labs et BlockAnalitica apporteront leur expérience dans les domaines juridiques, financiers, techniques et d’évaluation des menaces pour faire avancer la proposition.

Dans l’ensemble, l’allocation proposée de jusqu’à 100 millions de dollars pour la croissance et l’expérimentation de produits tokenisés T-Invoice montre l’engagement de MakerDAO en faveur de l’innovation constante et de l’exploration de nouvelles possibilités dans le paysage DeFi.

Au fur et à mesure que les discussions progressent, les connaissances et les idées collectives de la communauté formeront la feuille de route à long terme de la stratégie de financement de MakerDAO et contribueront à l’évolution de la finance décentralisée.

Au moment de la rédaction de cet article, le jeton natif de MakerDAO, MKR, se négocie actuellement à 1 113 $, reflétant une baisse de 0,7 % au cours des 24 heures précédentes.

Cependant, au cours des sept et quatorze derniers jours, le jeton a démontré des performances substantielles, surpassant la plupart des marchés de crypto-monnaie avec des gains de 2,5 % et plus de 12 %, respectivement.

Photo en vedette d’iStock, graphique de TradingView.com