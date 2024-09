Makensy souffle de la fumée à l’aveugle sur Leah – Big Brother Network

Les résultats du dernier concours HOH sont tombés cette nuit et des plans ont été établis pour un autre Big Brother 26 blindside en préparation ici. Et ce n’est pas n’importe quel blindside, c’est *l’* anticipation du blindside qui se construit uniquement avec le « méchant » d’une saison. Et comme toujours, il y a des « méchants » et des « méchants de Big Brother ». C’est un personnage dans un jeu télévisé, alors jouons gentiment.

Dès que les Feeds sont revenus hier soir, nous avons vu Makensy et Leah célébrer la victoire de Makensy au HOH. J’ai été un peu surpris de voir le choix de Makensy dans cette sélection, mais en y repensant, ces deux-là étaient proches au début. Avec la diminution des effectifs, je me suis dit : « Eh bien, Makensy est retourné de ce côté-là parce que nous savons que Makensy a l’habitude de faire des choix étranges de changement de côté semaine après semaine. »

Les deux se sont installés près de l’aquarium alors que Makensy expliquait qu’elle s’en prendrait à Kimo mais qu’elle devrait utiliser Angela comme pion à côté de lui. Makensy a expliqué que tout le monde s’attendait à ce qu’Angela soit sur le Block, donc si elle ne l’utilisait pas comme pion, tout le monde remettrait en question ses motivations cette semaine. Leah a immédiatement expliqué pourquoi c’était une mauvaise idée. Elle a dit à Makensy qu’Angela serait un vote pour eux et ne nommerait jamais aucun d’entre eux (enfin, elle ne nommerait probablement pas Leah). Makensy n’a pas semblé se laisser influencer et les plans semblaient établis. Kimo comme cible, Angela là-haut pour aider à concrétiser le projet. Mais attendez, il y a plus.

Après la fin de cette conversation, nous avons vu Makensy aller voir Rubina, et devinez quoi, toute cette conversation avec Leah était fausse. Makensy dit à Rubina qu’elle veut que ce soit *Angela*, pas Kimo, qui sorte cette semaine. Elle demande à Rubina de l’aider à faire savoir à Kimo qu’il est en fait le pion et qu’Angela est la cible. Makensy veut que le reste de la maison le sache mais qu’il le garde secret pour Leah (et bien sûr Angela) afin qu’ils ne le voient pas venir et ne paniquent pas. Oh, Angela va paniquer de toute façon, n’est-ce pas ?

Et voilà. Makensy a fixé son objectif sur Angela pour la semaine 10 tout en mentant à Leah sur ce qui se passe réellement. C’est une stratégie… Peut-être que vous essayez de convaincre Leah que c’est mieux pour son jeu au lieu de prendre de court deux jurés ? Oh, et ça s’améliore parce que Makensy dit qu’elle serait d’accord avec une égalité (quatre votes cette semaine) pour pouvoir envoyer Angela elle-même. Makensy sait que les jurés votent à la fin, n’est-ce pas ? Voyons comment ça se passe !