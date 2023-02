Majorque contre Real Madrid – Rapport de match de football – 5 février 2023

Le Real Madrid a subi un revers dans sa tentative de conserver le titre de LaLiga après avoir subi une défaite choc 1-0 à Majorque dimanche.

Majorque a pris les devants à la 13e minute grâce à un étrange but contre son camp de Nacho, et Los Blancos impossible de trouver un égaliseur.

Nacho a laissé ses coéquipiers stupéfaits alors qu’il tentait de dégager un centre et dirigeait le ballon haut sur son propre gardien de but et dans le filet.

L’équipe de Carlo Ancelotti avait une occasion en or de percer à l’heure de jeu, mais Marco Asensio voyait son penalty arrêté par Predrag Rajkovic.

Ils avaient près de 75% de possession de balle contre une équipe qui a enregistré son seul tir cadré à la 84e minute, récoltant 20 tentatives au but contre les quatre de Majorque.

Avec la défaite du Real, Barcelone peut étendre son avance en tête du classement à huit points s’il bat Séville dimanche soir.

“Cela arrive dans le football, j’y suis allé avec ma tête et c’est entré”, a déclaré Nacho lorsqu’on l’a interrogé sur son propre but après le match. “On a eu le penalty, une occasion franche, on n’a pas pu le ranger. C’est dommage, trois points perdus.

“Nous savions que ça allait être difficile, avec l’heure du coup d’envoi, nous n’avions pas beaucoup de repos, Majorque fait une bonne saison, nous savions que ce serait serré, et évidemment quand ils sont allés de l’avant, c’est devenu encore plus compliqué .”

Il y a aussi eu un autre revers pour Madrid puisque le gardien Thibaut Courtois s’est blessé avant le match et a été remplacé par Andriy Lunin.

Karim Benzema était également porté disparu en raison d’une blessure, et Madrid espère que l’attaquant et Courtois reviendront à l’action à temps pour affronter Liverpool en Ligue des champions plus tard ce mois-ci.

“Ils ont marqué tôt et ensuite c’était difficile, beaucoup de fautes, le jeu s’arrêtait beaucoup, des joueurs tombaient. Mais l’équipe a joué jusqu’au bout, on méritait le match nul, on a raté le penalty, on s’est créé des occasions dans peu d’espace , mais nous avons joué notre jeu”, a déclaré Ancelotti après la défaite.

“Nous avons besoin de plus de mobilité, d’être derrière. C’était difficile de jouer entre les lignes. Le penalty était un ballon derrière. Mais quand la défense est profonde, c’est difficile d’être derrière.”

Les champions se rendront lundi à la Coupe du monde des clubs au Maroc et affronteront les Egyptiens d’Al Ahly à Rabat mercredi.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.