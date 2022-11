Majorque bat l’Atletico Madrid, la Real Sociedad prend le dessus sur Séville à neuf

L’Atletico Madrid prend sa forme lamentable dans la pause de la Coupe du Monde de la FIFA après avoir glissé vers une défaite 1-0 contre Majorque lors de son dernier match avant la pause de la Liga espagnole.

Le huitième but de la saison de Vedat Muriqi mercredi soir a condamné l’Atletico à sa troisième défaite en quatre matchs toutes compétitions confondues dans une course qui l’a vu sortir du top quatre en Espagne et s’effondrer hors d’Europe.

L’Atletico s’est amélioré après une mauvaise première mi-temps, mais a payé pour une finition capricieuse, tandis que le gardien de Majorque Predrag Rajkovic a effectué deux bons arrêts pour empêcher l’international espagnol Alvaro Morata.

Le dernier match de l’Atletico avant la pause est un match nul de la Copa del Rey contre Almazan, cinquième division, samedi soir.

Un but contre son camp du gardien de l’Espanyol Benjamin Lecomte a donné à l’entraîneur de Villarreal Quique Setien sa première victoire depuis le remplacement d’Unai Emery.

Le gardien avait sauvé le tir de Yeremy Pino, mais le ballon est tombé sur Alberto Moreno et Lecomte n’a pu que transformer son centre bas dans son propre filet, tandis qu’à l’autre bout Geronimo Rulli a effectué plusieurs gros arrêts pour empêcher l’Espanyol.

La victoire lève une certaine pression sur Setien, qui avait eu du mal lors de ses quatre premiers matchs à la tête du club, tandis que les supporters locaux ont mis fin au match en appelant les directeurs du club à démissionner, rapporte Xinhua.

La Real Sociedad a gagné 2-1 à Séville, qui a passé une heure à jouer avec neuf hommes après qu’Ivan Rakitic et Tanguy Nianzou aient été expulsés respectivement aux 28e et 33e minutes pour des cartons rouges directs.

Rakitic a attrapé le talon de Brais Mendez et n’a pas eu de chance de marcher, tandis que les ordres de marche de Nianzou étaient bien mérités après une mauvaise faute sur le même joueur.

Les visiteurs avaient pris les devants à la 19e minute après qu’Alexander Sorloth se soit accroché au ballon en profondeur de Mikel Merino, et contre neuf hommes, Mendez a doublé son avance à la 36e minute.

Séville a montré son courage et Rafa Mir les a remis dans le match à la 43e minute, mais malgré un effort herculéen, Séville n’a pas pu saisir ce qui aurait été un point épique en seconde période, et ils restent sans victoire à domicile cette saison.

Getafe reste en grande difficulté après que le but solitaire de Leo Baptistao les ait condamnés à une défaite 1-0 contre Almeria, qui passera la Coupe du monde dans une position confortable en milieu de tableau.

