Majorque 2-2 Barcelone (26 septembre 2023) Analyse du match

Barcelone a riposté à deux reprises pour assurer un match nul 2-2 à Majorque mardi, maintenant ainsi son début de saison invaincu en Liga, et aurait pu en avoir plus si un penalty infligé à l’adolescent Lamine Yamal n’avait pas été annulé par le VAR.

Le Barça a progressé jusqu’à 17 points, mais pourrait être dépassé mercredi en tant que leader de la Liga par Gérone, qui est à un point de retard et se rend à Villarreal, et le Real Madrid, qui compte 15 points et accueille Las Palmas.

« Le match est resté bloqué dès le début. Nous avons eu deux matchs avec un mauvais pressentiment et nous devons nous améliorer. Nous donnons trop d’occasions », a déclaré le milieu de terrain de Barcelone Oriol Romeu à DAZN.

« Le fait qu’ils contre-attaquent si facilement nous fait courir beaucoup de mètres. Nous devons nous améliorer là-dessus. »

La pression initiale des hôtes a porté ses fruits puisqu’ils ont pris l’avantage après huit minutes lorsque Vedat Muriqi a profité d’un mauvais dégagement du gardien du Barça, Marc-Andre ter Stegen.

Raphinha a égalisé avec un tir puissant dans le coin inférieur gauche à la 41e minute, seulement pour voir Abdon Prats redonner l’avantage à Majorque dans les arrêts de jeu avec une finition simple après un superbe long dégagement du gardien Predrag Rajkovic et une tête de Muriqi.

« Le problème, ce sont nos erreurs défensives, ce sont des erreurs inappropriées qui ne devraient pas se produire, surtout dans ce type de match serré et intense », a déclaré l’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández.

« Nous avons trop concédé. Je pense que nous avons maîtrisé le match après l’égalisation, nous avons eu l’occasion de porter le score à 2-1 à plusieurs reprises. Nous n’avons pas gagné aujourd’hui à cause de nos erreurs. »

Majorque a relâché le pied en seconde période et le remplaçant Fermin Lopez a capté le centre bas de Raphinha depuis la droite pour porter le score à 2-2 à la 75e minute.

Peu de temps avant, Yamal avait trébuché dans la surface alors qu’il chargeait vers le but, mais après avoir initialement indiqué l’endroit pour un penalty, l’arbitre a vérifié le jeu sur le moniteur du terrain et a déterminé qu’il n’y avait eu aucun contact de la part du défenseur et a fait signe de quitter le terrain. peine.

A aucun moment [the defender] toucher le ballon », a déclaré Xavi. « Nous devons voir s’il y a eu un contact, je pensais qu’il y en avait un peu. Cela m’a semblé un penalty en live. L’arbitre s’est dirigé vers le moniteur et n’a pas vu [a touch]. C’est une décision vraiment difficile pour l’arbitre. »

Barcelone accueillera ensuite Séville vendredi.