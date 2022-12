Majidreza Rahnavard est le deuxième manifestant à être exécuté au milieu du soulèvement en Iran

Rahnavard est le deuxième manifestant à être exécuté la semaine dernière, et le premier à voir son corps exposé publiquement, dans ce qui semble être une escalade du gouvernement alors qu’il lutte pour contenir le soulèvement national. Mohsen Shekari, accusé d’avoir blessé un membre des forces de sécurité, a été exécuté jeudi dernier.

Les manifestations qui ont commencé après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à la mi-septembre sous la garde de la « police de la moralité », sont devenues un vaste mouvement unissant les opposants au régime clérical par-delà les classes et les ethnies.

Près de 500 civils ont été tués et quelque 18 000 arrêtés dans les troubles, selon les estimations de l’agence de presse militante HRANA, mais les restrictions de déclaration rendent les chiffres exacts difficiles à vérifier. Au moins 16 personnes ont été condamnées à mort pour leur rôle dans les manifestations, selon le Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York.

“L’Iran doit comprendre que l’Union européenne condamnera fermement et prendra toutes les mesures possibles pour soutenir les femmes iraniennes, soutenir les manifestants pacifiques et, certainement, rejeter la peine de mort”, a déclaré Borrell.

Une vidéo de la tombe de Rahnavard montre une poignée de femmes gémissant et l’une dit “Que Dieu vous maudisse” à ses bourreaux.

La famille de Rahnavard n’a pas été informée de son exécution imminente, selon 1500 Tasvir , un groupe antigouvernemental qui surveille les manifestations. Sa mère lui a récemment rendu visite en prison et “elle est partie en souriant et en espérant que son fils serait bientôt libéré”, a écrit le groupe dans un message en ligne.

Les prisonniers politiques comme Rahnavard sont généralement jugés par des tribunaux révolutionnaires, un système juridique parallèle qui est empilé contre l’accusé. Au cours de son procès, Rahnavard a avoué les coups de couteau et une vidéo de l’incident présumé a été montrée par l’accusation.

Mais ces procès reposent souvent sur des preuves fabriquées de toutes pièces, et les accusés sont fréquemment torturés ou contraints de faire des aveux et des déclarations incriminantes, comme Human Rights Watch et Amnesty International l’ont documenté à plusieurs reprises.