Majid Haq: “Le silence assourdissant” des joueurs écossais à la suite de la publication d’un rapport sur le racisme en dit long | Nouvelles du cricket

Majid Haq a parlé de ses expériences de racisme dans le cricket écossais

Majid Haq a noté un “silence assourdissant” de la part des joueurs écossais suite à la publication d’un rapport jugeant l’instance dirigeante institutionnellement raciste.

Les témoignages de Haq et de l’ancien coéquipier international Qasim Sheikh ont suscité une étude indépendante qui a trouvé 448 exemples de racisme institutionnel à Cricket Scotland.

Un jour après la publication du rapport accablant, l’avocat du duo, Aamer Anwar, s’est demandé à quoi servait le fait que les joueurs écossais « prennent le genou » lors de la Coupe du monde T20 alors qu’« aucun membre de l’équipe blanche n’a choisi de dire grand-chose ou pas du tout. ces derniers jours sur le racisme institutionnel”.

“On dirait que ce n’était rien d’autre qu’un peu d’exercice de signalement de vertu et de case à cocher, car le silence assourdissant de beaucoup d’entre eux en dit long”, a écrit Haq, répondant à la question sur Twitter.

“Ils peuvent se sentir mal à l’aise, mais leur privilège est de ne jamais avoir à penser que vous ne ferez pas partie de l’équipe à cause du racisme.”

L’Ecosse affrontera la Nouvelle-Zélande au Grange d’Edimbourg mercredi dans une rencontre T20, la première d’une série de trois matchs contre les touristes.

Sheikh a félicité l’ancien skipper George Salmond d’avoir pris la parole lundi pour le soutenir, ainsi que Haq, et également pour exiger des changements.

Une étude indépendante a trouvé 448 exemples de racisme institutionnel dans le cricket écossais. Majid Haq et Qasim Sheikh ont partagé leurs expériences

“Le regretté Asim Butt m’a dit quand j’avais 15 ans que la raison pour laquelle il aimait jouer pour [Scotland] était à cause de son capitaine @SalmondG – maintenant je vois pourquoi, bon chef”, a écrit Haq.

Haq a également répondu à un commentaire de Jameel Gardee, un entraîneur de cricket, qui a affirmé qu’un directeur de Cricket Scotland lui avait demandé de supprimer un tweet remettant en question la punition de Haq en 2015 et menacé de mesures disciplinaires.

Haq a été renvoyé de la Coupe du monde par Cricket Scotland, suspendu pendant trois mois et n’a plus jamais joué pour son pays après avoir écrit un tweet qui laissait entendre que la course avait joué un rôle dans son abandon.

“Plusieurs personnes m’ont dit que les responsables de @CricketScotland les avaient avertis de rester loin de moi et d’arrêter de s’engager avec moi sur les réseaux sociaux, sinon cela pourrait nuire à leurs chances de progresser, ce qui est pathétique”, a écrit le guichetier écossais. .

Sheikh a ajouté: “Malheureusement, la même chose m’a été dite par un certain nombre d’anciens membres du personnel de @CricketScotland à qui on a également dit de ne pas s’engager avec moi!”

Haq a demandé pourquoi on n’en demandait pas plus aux autorités après que le racisme institutionnel ait été autorisé à se produire “pendant tant d’années” et a inclus le gouvernement écossais, Sportscotland et l’International Cricket Council dans son tweet.

L’ICC, qui organise sa conférence annuelle à Birmingham, a réagi aux conclusions du rapport.

“La discrimination de quelque nature que ce soit n’a pas sa place dans le cricket et toutes les personnes impliquées dans ce sport ont la responsabilité de créer un environnement sûr et accueillant”, a déclaré un porte-parole de l’instance dirigeante mondiale du cricket.

Abtaha Maqsood admet qu'elle a été stupéfaite de découvrir que la gouvernance et le leadership du cricket écossais ont été jugés institutionnellement racistes

“Le cricket est un sport pour tout le monde et nous soutiendrons le nouveau conseil d’administration et la direction de Cricket Scotland alors qu’ils travaillent pour garantir que le sport soit plus diversifié et inclusif.”

L’ensemble du conseil d’administration de Cricket Scotland a démissionné dimanche et Sportscotland, l’agence nationale du sport, a placé l’instance dirigeante sous des mesures spéciales jusqu’en octobre 2023 au moins suite aux recommandations de l’examen.

Le rapport recommandait également que la Western District Cricket Union, l’une des cinq associations régionales, soit placée sous des mesures spéciales par Cricket Scotland avec l’arrêt immédiat de ses procédures disciplinaires.

Une déclaration de l’organisation disait: “Le WDCU a pris contact avec Cricket Scotland dans le cadre des recommandations du rapport, et travaillera avec l’instance dirigeante nationale et Sportscotland, à la suite du rapport.”