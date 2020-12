La pluie de météores des Géminides a culminé pendant la nuit, avec plusieurs vues spectaculaires capturées à la caméra. Pour les astronomes qui ont manqué, n’ayez crainte, car les feux d’artifice célestes devraient se poursuivre pendant encore quelques jours.

Considérés par de nombreux membres de la communauté astronomique comme le meilleur affichage de météores de l’année, les Géminides ont culminé à environ 50 météores par heure. Des images de témoins oculaires du monde entier ont capturé le phénomène, causé par la traînée de débris de l’astéroïde 3200 Phaethon.

J’ai vu une pluie de météores géminides aujourd’hui 😭😭😭😭😭

Tellement joli? pic.twitter.com/zDLost7fFZ – Lamia ♡ (@ Fantasy0228) 13 décembre 2020

Pluie de météores géminides | NIGHTLAPSE | Heures de pointe

13-14 décembre 2020 | 19h30 – 2h22

📍 Lucena City, Province de Quezon | Philippineshttps: //t.co/bm8i67zSunhttps: //t.co/N83EUxBWg6https: //t.co/4xquGa6IjU https://t.co/XVoQt1Gdhs pic.twitter.com/fldTil31jV – Caloy (@JCGatdula_) 14 décembre 2020

Ce soir, c’est le pic de la pluie de météores géminides! On pouvait en voir environ 50 par heure dans le ciel clair de la Norvège! Tout notre équipement est prêt et nous sommes vraiment ravis! Voici une courte vidéo d’il y a quelques nuits avec quelques météores 😊@StormHour @StormchaserUKEU @NightLights_AM pic.twitter.com/tFiTLeUej0 – Matt Robinson (@Astromackem) 13 décembre 2020

« [T]il a prédit que le taux des observateurs dans l’hémisphère nord est plus proche de 60 météores par heure », Les responsables de la NASA ont écrit. « Cela signifie que vous pouvez vous attendre à voir en moyenne un Géminidé par minute dans un ciel sombre au sommet de la douche. »

L’observatoire en ligne Slooh, qui exploite à distance un certain nombre de télescopes à travers le monde, diffuse également un flux en direct de l’événement.

Pendant ce temps, le Marshall Space Flight Center de la NASA organise également un événement en direct lundi soir, à partir de 21 heures HNE. La diffusion Web originale de la NASA dimanche a malheureusement été retardée en raison de la couverture nuageuse.

Pour ceux qui espèrent s’aventurer à l’extérieur et braver les éléments pour apercevoir la majesté fulgurante, ils devraient diriger leur regard vers la constellation des Gémeaux, le point à partir duquel les météorites semblent provenir du ciel (d’où le nom).

Selon la NASA, minuit à 4 heures du matin, heure locale, offre généralement les meilleures conditions d’observation.

Comme toujours, le conseil à ceux qui espèrent regarder la pluie de météores est de s’éloigner le plus possible des sources de pollution lumineuse, de laisser 30 minutes à vos yeux pour s’adapter à l’obscurité, de s’habiller chaudement et d’envisager d’apporter une chaise de jardin ou une couverture. pour ne pas vous fatiguer le cou.

La NASA conseille également de ne pas négliger le reste du ciel, car se concentrer trop sur la constellation des Gémeaux réduira la probabilité d’observer les courtes traînées des météores sous différents angles de vision. Étant donné que les Géminides voyagent à 35 km / s, soit 40 fois plus vite qu’une balle, il est préférable de vous donner une meilleure chance de voir autant de météores que possible.

Heureusement, le sommet de la douche chevauche une lune presque nouvelle, ce qui signifie un ciel plus sombre contre lequel les météores brûleront vivement, avec peu ou pas de clair de lune obscurcissant la vue.

