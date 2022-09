Maîtrisez les bases de la programmation Python avec ce cours d’introduction à 15 $

Vous cherchez à donner un coup de pouce à votre carrière informatique, ou peut-être avez-vous besoin d’aide pour démarrer ? Alors nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Les cours en ligne sont un moyen pratique et abordable d’obtenir toute la formation dont vous avez besoin, et en ce moment, vous apprenez les bases de la programmation Python pour moins de 20 $. Cette semaine, StackSocial propose une offre sur Digital Flow “ ” Cours d’introduction qui vous donne un accès à vie pour seulement 15 $, au lieu du prix habituel de 199 $. Cette offre expire le 26 septembre, alors assurez-vous de vous inscrire avant cette date si vous espérez profiter de cette remise.

Ce cours d’introduction peut vous aider à maîtriser les bases de la programmation avec Python et peut ouvrir la porte à des tonnes d’autres cours plus avancés et . Il est divisé en 13 conférences différentes, qui totalisent environ une heure de contenu. Vous apprendrez à lire le langage de programmation Python, à comprendre certaines des fonctions de base de Python et même à apprendre certaines de ses applications les plus essentielles.

Et parce que vous avez un accès à vie à ce cours, vous pouvez travailler à votre propre rythme et même revenir en arrière et revoir les cours sans vous soucier des délais ou de l’expiration de votre accès. Si vous cherchez à faire votre premier pas dans le cheminement pour devenir un pro de la programmation, c’est un excellent point de départ.