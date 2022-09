Maîtrisez la programmation Python avec des centaines de ce pack de formation

Vous n’avez pas besoin d’abandonner des milliers de cours universitaires coûteux pour obtenir la formation professionnelle et l’expérience pratique dont vous avez besoin pour faire passer votre carrière en informatique au niveau supérieur. Les cours en ligne sont une alternative pratique et abordable qui vous permet de travailler à votre rythme et dans le confort de votre foyer.

En ce moment, sur StackSocial, vous pouvez obtenir un accès à vie à cet ensemble complet de Bootcamp de certification Python 2022 pour seulement 35 $, des centaines de moins que ce qu’il en coûte pour suivre chaque cours individuellement. Cette offre n’est disponible que pour une durée limitée, vous voudrez donc vous inscrire bientôt pour profiter de la réduction.

Avec 12 cours totalisant plus de 100 heures de contenu et plus de 1 000 leçons individuelles, cet ensemble de formation Python couvre tout, des bases aux concepts et fonctions avancés. Vous pouvez vous orienter avec les cours d’entrée de gamme Python Foundations et Intro to Coding, puis passer à des sujets spécialisés tels que le développement d’applications et les scripts d’automatisation. Il existe également un cours dédié à vous aider à obtenir votre certification de programmeur Python d’entrée de gamme, un must pour ceux qui cherchent à intégrer ces compétences dans le monde professionnel. En plus des conférences données par des experts du monde entier, ces cours comprennent également une variété d’exercices pratiques, de devoirs et d’examens afin que vous puissiez vous familiariser avec Python plutôt que de simplement apprendre à le connaître.