Maitrī Path to Wellness – Un partenaire communautaire pour la santé mentale et le bien-être – Shaw Local

Maitrī Path to Wellness est un centre de santé mentale et de bien-être. Chez Maitrī Path to Wellness, nous offrons divers programmes et services. Nos programmes comprennent une thérapie individuelle, une thérapie de groupe, une planification de traitement individualisée, des évaluations de la santé mentale et des troubles liés à la consommation de substances et des références à des professionnels qualifiés. Nous fournissons un traitement des troubles liés à l’utilisation de substances qui comprend une éducation sur des sujets de dépendance et de rétablissement, des compétences de vie, des capacités d’adaptation et des stratégies de prévention des rechutes.

Notre objectif

Maitrī Path to Wellness se consacre à aider notre communauté à créer une vie de haute qualité pour chaque individu. Nous offrons des soins et des traitements aux personnes souffrant de dépendances et de problèmes de santé mentale. Nous voulons vous aider dans votre cheminement vers le bien-être et ferons tout notre possible pour créer un environnement sûr et compatissant. Nous savons que le chemin vers le rétablissement de chaque personne est différent, nous adaptons donc notre approche pour vous.

Thérapie de résolution accélérée (ART)

Maitrī Path to Wellness utilise la thérapie de résolution accélérée (ART) comme élément essentiel de notre approche thérapeutique. L’ART est une psychothérapie axée sur les traumatismes dont il a été prouvé qu’elle réduit les symptômes de la dépression, de l’anxiété et du trouble de stress post-traumatique (SSPT). L’ART aide les individus à traiter les expériences traumatisantes avec une résolution plus rapide que la thérapie par la parole traditionnelle.

Logement de transition

Le logement de transition a toujours été nécessaire pour ceux qui essaient de se remettre sur pied, mais nous allons encore plus loin en étant la première organisation de notre région à inclure ce service. La ville du Pérou a approuvé Maitrī pour rénover un ancien bâtiment vacant en un centre de traitement polyvalent offrant de nombreux services liés à la toxicomanie. Une section de l’établissement sera une maison de transition basée sur l’abstinence, tandis que l’autre disposera de salles de conseil et d’autres traitements ambulatoires.

Si vous recherchez un centre de santé mentale et de bien-être qui se concentre sur vos besoins individuels, Maitrī Path to Wellness est là pour vous. Nous croyons qu’il est important d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs et à vivre une vie plus saine et plus épanouissante.

Contactez Maitrī Path to Wellness au 815-780-0690 pour en savoir plus sur nos services de bien-être. Nous sommes là pour vous aider à faire les premiers pas vers un mode de vie plus sain.

Chemin Maitri vers le bien-être

111, avenue Bucklin, Ste. 1

La Salle, IL 61301

815-780-0690

www.maitripathtowellness.com