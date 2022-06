Maîtres de fléchettes néerlandais: Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Jonny Clayton et Fallon Sherrock tous éliminés | Fléchettes Nouvelles

Danny Noppert a largué Michael van Gerwen au Dutch Darts Masters à Amsterdam vendredi soir

Danny Noppert a largué Michael van Gerwen lors d’une incroyable soirée d’ouverture aux Dutch Darts Masters, alors que six stars locales progressaient à Amsterdam vendredi.

Van Gerwen, qui fait sa première apparition depuis qu’il a subi une opération au poignet la semaine dernière, a pris du retard après un départ extraordinaire, qui a vu les deux joueurs avoir une moyenne de plus de 110 après cinq manches.

Bien qu’il ait laissé un doublé après neuf fléchettes, Van Gerwen a vu Noppert ouvrir son compte avec une prise de 11 fléchettes, mais le champion de Premier League a répondu avec une magnifique finition de 141 au niveau.

Noppert a riposté avec un 120 checkout élégant, et après s’être écrasé en 180 consécutifs pour tenir la cinquième étape, le demi-finaliste de la Coupe du monde a prolongé son avance à 4-2 avec un checkout 90 sur le taureau.

Van Gerwen a rétabli la parité à quatre chacun avec des finitions consécutives de 72 et 62, mais Noppert a arrêté la pourriture via un double 12, avant de poursuivre son sixième 180 avec un 14 dard pour sceller l’affaire.

“C’était un match fou. Les triplés et les arrivées se sont déroulés très tôt”, a déclaré le joueur de 31 ans, qui affrontera son compatriote Vincent van der Voort en quart de finale.

“J’ai tellement de respect pour Michael. Il revient tout juste d’une blessure, mais il a très bien joué.

“J’ai juste essayé de me concentrer sur mon propre jeu. Tout est possible si tu crois en toi, et je crois en moi. C’était un bon début.”

Un Fallon Sherrock hors du commun a été mis en déroute 6-1 alors que le Néerlandais Maik Kuivenhoven a dépassé “The Queen of the Palace”.

Sherrock fait maintenant face à une course contre la montre pour retourner au Royaume-Uni pour le double en-tête de la PDC Women’s Series de samedi au Barnsley Metrodome.

Plus tôt dans la nuit, Van der Voort a soulevé le toit en devançant le numéro deux mondial Gerwyn Price dans une bagarre dramatique de 11 jambes.

Le champion du monde Peter Wright était une autre grande victime à Amsterdam, alors que l’Ecossais succombait à Dirk van Duijvenbode dans une affaire divertissante.

Van Duijvenbode affronte désormais Martijn Kleermaker, qui a poursuivi sa remarquable course pour les qualifications néerlandaises en tirant en six maximums pour s’imposer 6-4 sur la tête de série Michael Smith.

Ailleurs, Jermaine Wattimena a produit une superbe démonstration de finition pour étourdir le champion de la finale des World Series of Darts Jonny Clayton dans une étape décisive.

Le vainqueur du Nordic Darts Masters, Dimitri Van den Bergh, a commencé sa candidature pour les titres consécutifs des World Series avec un succès retentissant 6-2 contre Ron Meulenkamp.

Pendant ce temps, la quatrième tête de série James Wade était l’autre représentant du PDC à se qualifier, se qualifiant pour les huit derniers avec une victoire 6-2 sur l’ancien demi-finaliste du World Matchplay Jeffrey de Zwaan.

La deuxième journée d’action de samedi verra les quarts de finale, les demi-finales et la finale joués lors d’une soirée à succès, alors que les huit joueurs restants s’affronteront pour le premier prix de 20 000 £.

Maîtres de fléchettes néerlandais 2022

vendredi 24 juin

Premier tour

Jermaine Wattimena 6-5 Jonny Clayton

Maik Kuivenhoven 6-1 Fallon Sherrock

James Wade 6-2 Jeffrey de Zwaan

Vincent van der Voort 6-5 Gerwyn Price

Martijn Kleermaker 6-4 Michael Smith

Dimitri Van den Bergh 6-2 Ron Meulenkamp

Danny Noppert 6-4 Michael van Gerwen

Dirk van Duijvenbode 6-3 Peter Wright

Samedi 25 juin (1900 heure locale)

Quarts de finale

Martijn Kleermaker contre Dirk van Duijvenbode

James Wade contre Maik Kuivenhoven

Dimitri Van den Bergh contre Jermaine Wattimena

Danny Noppert contre Vincent Van der Voort

Le meilleur des 11 jambes

Demi finales

Kleermaker/Van Duijvenbode contre Wade/Kuivenhoven

Van den Bergh/Wattimena contre Noppert/Van der Voort

Le meilleur des 13 jambes

Final

Kleermaker/Van Duijvenbode/Wade/Kuivenhoven contre Van den Bergh/Watimena/Noppert/Van der Voort

Le meilleur des 15 jambes

