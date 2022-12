Maître jardinier, maîtres naturalistes bénévoles honorés – Shaw Local

Bureau, La Salle, Marshall et les maîtres jardiniers et naturalistes bénévoles des comtés de Putnam ont été reconnus pour leurs années de service et leurs projets individuels lors des rassemblements annuels des Fêtes à Ottawa et à Henry.

Les bénévoles de ces quatre comtés ont eu un grand impact sur leurs communautés. Des maîtres jardiniers et des maîtres naturalistes volontaires participent à des programmes éducatifs dans leurs communautés. Ces opportunités peuvent inclure la prise de parole dans des clubs, des groupes civiques ou des écoles ; répondre aux appels ou aux e-mails aux centres d’assistance ; établir des jardins de démonstration qui servent d’outils pédagogiques; et éduquer les citoyens sur la façon d’établir des jardins et des ressources communautaires.

Les bénévoles se sont rencontrés lors d’un repas-partage et ont discuté de plans pour de futurs projets, échangé des cadeaux, fabriqué des bougies de soja naturel et célébré des années de service. Des certificats, des écussons et des épinglettes ont été décernés aux participants pour un, cinq, 10, 15, 20 et 25 ans de service bénévole dans leurs communautés.

Parmi les membres actifs, stagiaires et anciens, la région des quatre comtés a décerné des certificats pour plus de 500 ans de service bénévole combiné.

Marcia Gray, de Grand Ridge, a terminé ses travaux de cours en novembre 2022 pour obtenir le statut de stagiaire. (Photo fournie par Marilyn Jean Smith)

Trois stagiaires se sont inscrits dans la classe Master Gardener en 2022. Marcia Gray, de Grand Ridge, a terminé ses travaux de cours en novembre 2022 pour obtenir le statut de stagiaire. Au fil des ans, Barb Dahlbach, de Toluca, et Pattie Ong, de Wenona, ont reçu leur épinglette de 25 ans de service, tandis que Gaye Kyle, de Princeton, a reçu son épinglette de 20 ans.

Les nouvelles opportunités éducatives pour l’année à venir peuvent inclure la cuisine avec des herbes, des programmes parascolaires, de nouveaux légumes communautaires ainsi que des lits de plantes indigènes, des plantes pour les garde-manger, ainsi que des opportunités éducatives très intéressantes. Le programme proposera également des formations supplémentaires de maître jardinier et de maître naturaliste. Pour plus d’informations sur la façon de devenir maître jardinier ou maître naturaliste, contactez Bettyann Harrison, maître jardinier / maître naturaliste coordinateur au 309-364-2356 ou bettyann@illinois.edu.