« Maître du désastre » : le représentant Byron Donalds déclare que « la Maison Blanche est sous le choc » à cause du « désordre » à la frontière sud de Biden

Le représentant républicain Byron Donalds de Floride a déclaré que la situation à la frontière sud avait « ébranlé » la Maison Blanche de Biden jeudi.

Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé jeudi dans le Federal Register que 26 lois seraient suspendues afin de commencer la construction d’un mur frontalier sur des terres protégées par le gouvernement fédéral, déclarant qu’il s’agissait d’un « besoin immédiat ». Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déjà affirmé à plusieurs reprises que la frontière était sécurisée. (EN RELATION : « Catastrophe d’origine humaine » : Byron Donalds blâme les « trucs verts du New Deal » pour l’incendie de Maui)

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé que Biden s’opposait au mur frontalier, mais qu’il respectait la loi fédérale en le construisant.

MONTRE:



« Tout le monde sait que notre frontière sud est en désordre », a déclaré Donalds à l’animateur de Fox Business, Larry Kudlow. « Vous avez le maire de New York, Eric Adams, qui envisage de se rendre sur place pour faire quelque chose que le président n’a pas fait, voir la frontière sud en personne, l’examiner réellement. La Maison Blanche est donc sous le choc. Ils doivent répondre aux dégâts politiques qu’ils ont causés, aux dégâts réels qu’ils ont causés et ils vont jeter cette feuille de vigne, mais il y a un travail important à faire à la frontière sud.»

Plus de 1,8 million d’immigrants illégaux ont été rencontrés à la frontière américano-mexicaine au cours de l’exercice 2023, selon aux données publiées par les douanes et la protection des frontières des États-Unis, suite à 2 206 436 rencontres au cours de l’exercice 2022 et 1 659 206 au cours de l’exercice 2021. Fox News signalé 600 000 autres migrants ont échappé au CBP au cours de l’exercice 2022.

«J’aimerais qu’il fasse réellement la bonne chose. Je pense que cela viendrait après les élections de 2024, lorsqu’il connaîtrait une terrible défaite, et franchement, Joe Biden mérite d’être vaincu », a déclaré Donalds à Kudlow. « Rien ne fonctionne correctement. On parle de frontière, mais tout va mal. C’est le maître du désastre, Joe Biden, il doit être vaincu. C’est aussi simple que cela.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].