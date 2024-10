Quant à la raison pour laquelle Fishel pourrait ne pas l’aimer, Ward a déclaré qu’on lui avait répété à plusieurs reprises: « Oh ouais, elle va te détester parce que tu es la nouvelle fille et que tu es grande et comme la fille sexy ou autre. »

Bien que Ward continue à apparaître dans le film de 2004 « Poussins blancs« , elle a arrêté de poursuivre son travail d’actrice grand public après être apparue dans la série CBS » Rules of Engagement « . Depuis 2019, elle est travaillé principalement dans les films pour adultes. Ses nouveaux mémoires, « My Escape from Hollywood: Unapologetic, Unfiltered and Unashed », approfondissent sa décision. poursuivre une carrière dans le porno.