Maisy Stella et Megan Park parlent de leur comédie pleine de sagesse « My Old Ass »

L’actrice Maisy Stella, à droite, et la cinéaste Megan Park, photographiées à New York en août. (Kate Dockeray / Pour le Times)

Je n’avais pas l’intention de faire pleurer le duo derrière la comédie sur le passage à l’âge adulte « My Old Ass » lorsque nous nous sommes rencontrés pour prendre un café un matin d’août à New York. Mais, pour être honnête, c’est eux qui m’ont fait pleurer en premier.

Dans « My Old Ass », écrit et réalisé par Megan Park, dont la première a eu lieu au Festival du film de Sundance plus tôt cette année, l’adolescente Elliott (Maisy Stella) se prépare à quitter sa ville natale dans la campagne canadienne pour aller à l’université lorsqu’elle décide de se faire prendre des champignons avec ses meilleures amies dans les bois. Alors qu’elle est extrêmement défoncée, elle reçoit la visite de son futur moi, joué par Aubrey Plaza. « Old Ass », comme on appelle effrontément l’aîné Elliott de Plaza, entre son numéro dans le téléphone de son homologue plus jeune et bientôt ils communiquent à travers les décennies. Le résultat de la tentative d’Elliott de tenir compte des conseils de Old Ass est un coup de poing émotionnel qui m’a fait pleurer.

« Vous savez, le titre et tout ça – peut-être que les gens s’attendent à une chose et sont ensuite assez surpris », dit Park, ajoutant que même les hommes plus âgés ont déclaré avoir « été déçus par ce film dans le bon sens du terme ». Stella intervient pour confirmer avoir vu des critiques sur le site de médias sociaux Letterboxd qui, dit-elle, se résument à « moi et cet homme de 65 ans en train de sangloter ».

En discutant avec Park, 38 ans, et Stella, 20 ans, on comprend qu’elles parviennent à toucher ce nerf sensible, en partie parce qu’on a l’impression de parler à deux versions de la même personne. Toutes deux arrivent en tenue décontractée chic, portant des hauts oversize – Park un gros t-shirt vintage et Stella une grande veste bomber – qui complètent leurs boucles blondes jumelles, celles de Park étant lâchées et celles de Stella tirées en arrière. Quand je leur demande ce qu’elles ont appris l’une de l’autre vers la fin de notre conversation d’une heure, les larmes me viennent.

« Maisy m’a apporté beaucoup de joie dans ma vie et m’a redonné un peu de fraîcheur », dit Park en larmes. « Elle est si aimante et si gentille envers moi en tant qu’artiste, si généreuse et si encourageante », lui répond Stella avec un grand sourire.

« Ce fut une très belle période de mon enfance », dit Stella à propos de ses années d’enfant star. « J’ai eu beaucoup de chance. Je sais que toutes les expériences vécues par les enfants ne sont pas aussi agréables que les nôtres. » (Kate Dockeray / Pour le Times)

Park et Stella ont eu des vies étrangement parallèles dans l’industrie du divertissement. Elles ont toutes deux grandi au Canada : Park à Lindsay, en Ontario, et Stella, à une heure de route de là, à Oshawa.

Les parents de Park ne voulaient pas qu’elle fasse trop de comédie professionnelle à un jeune âge, même si, comme elle le dit, « tous mes amis étaient des habitués de la série Degrassi ». Après le lycée, elle a repoussé ses études à l’université, et a alors été choisie pour jouer dans le feuilleton d’ABC Family « The Secret Life of the American Teenager », où elle joue une jeune chrétienne qui essaie de rester vierge aux côtés de la future star Shailene Woodley dans le rôle de la protagoniste qui tombe enceinte avant sa première année.

En voyant Woodley gravir les échelons d’Hollywood, Park a réalisé que même si elle adorait être sur les plateaux de tournage, elle n’était pas passionnée par le métier d’actrice. Lors du tournage de la comédie romantique « The F Word » en 2013, sa co-star Zoe Kazan l’a encouragée à écrire pour elle-même.

Park a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le drame de 2021, « The Fallout », qui raconte l’histoire d’une adolescente (Jenna Ortega) qui fait face à une fusillade dans son lycée. Lors du casting du film acclamé par la critique, elle a rencontré Stella, qui était envisagée pour l’un des rôles.

« Je me souviens avoir été très déçue parce qu’il n’y avait aucun rôle pour elle », se souvient Park. « Mais je me souviens m’être dit : nous allons travailler ensemble sur autre chose. »

Maisy Stella dans le film « Mon vieux cul ». (Amazon Studios)

À l’époque, Stella, qui a commencé à jouer professionnellement à l’âge de 8 ans, revenait dans ce monde après avoir fait une pause pour terminer ses études secondaires et faire toutes les choses qu’elle avait rêvées, comme « avoir un casier et un sac à dos », dit-elle. Stella n’avait pas ces objets lorsqu’elle jouait dans la série télévisée de musique country « Nashville » aux côtés de sa sœur Lennon dans le rôle des filles d’une diva jouée par Connie Britton. Juste après avoir été choisies pour l’émission, les Stella sont devenues célèbres sur Internet lorsqu’une vidéo d’elles en train de jouer en harmonie sur une reprise a été diffusée. de « Call Your Girlfriend » de Robyn est devenu viral .

« C’était une très belle partie de mon enfance », dit-elle en repensant à ses années d’enfant star. « J’ai eu beaucoup de chance. Je sais que toutes les expériences vécues par les enfants ne sont pas aussi agréables que les nôtres. »

Mais le temps passé loin du monde des affaires a ravivé sa passion pour ce domaine. Alors que sa sœur s’orientait vers la musique, Stella est tombée amoureuse du métier d’actrice.

C’est ce qui l’a conduite à Park. L’idée de « My Old Ass » lui est venue, à elle, mère de deux enfants, alors qu’elle vivait dans sa chambre d’enfant pendant la pandémie. « Cela m’a rendue très émue, en pensant à ce que je dirais à ma jeune moi », dit-elle. « C’est une pensée tellement universelle et fugace que, pour une raison ou une autre, j’ai pensé que j’aimerais être davantage dans cet état d’esprit. »

Elle voulait réaliser un film qui ressemble aux classiques du cinéma émouvant qu’elle adore toujours, comme « Mrs. Doubtfire » et « Stepmom ». Mais « My Old Ass » a un côté plus fun, et pas seulement à cause de son titre. Old Ass essaie de convaincre Elliott d’apprécier sa famille avant qu’elle ne la laisse derrière elle, mais elle n’est peut-être pas aussi sage dans certains de ses conseils.

« Cela m’a rendu très émue, en pensant à ce que je dirais à mon moi plus jeune », explique Park à propos de la genèse de son scénario original. (Kate Dockeray / Pour le Times)

Park a choisi de l’appeler « My Old Ass » avant d’écrire le film, en nommant la famille d’Elliott – les Labrants – d’après le gynécologue qui a accouché de sa première fille. Le médecin a été « quelque peu choqué et peut-être offensé » par son titre, dit la réalisatrice. « J’espère qu’elle le verra et qu’elle le comprendra », ajoute Park.

Une fois que Stella a officiellement envoyé une cassette d’audition, l’intuition de Park à son sujet s’est confirmée. Tout au long du processus, Park a envoyé à l’actrice des parties du scénario au fur et à mesure qu’elle travaillait dessus, demandant à la jeune femme comment elle formulerait certaines choses.

« Non seulement était [Stella] capable de prendre toutes les qualités spéciales d’elle-même et de les mettre [them] « Elle est très belle devant la caméra, mais elle ne joue pas son propre rôle », explique Park. « Elle est devenue une meilleure Elliott que je n’aurais jamais pu l’imaginer. »

Pour Stella, c’était la première fois de sa vie qu’un réalisateur lui faisait confiance pour diriger un film. « Personne n’avait jamais vraiment pris de risques avec moi depuis que j’avais 8 ans », dit Stella.

Park a également permis à Stella, qui s’identifie comme pansexuelle, de se sentir à l’aise lorsqu’elle a réfléchi à sa sexualité par rapport à sa carrière. « Depuis que je suis toute petite, cela a toujours été une question stressante pour moi : si je suis gay, est-ce que je peux jouer ? », dit-elle. « Parce qu’ils ne me croiront pas si j’embrasse un garçon. »

Sa sœur et ses parents l’ont toujours soutenue, m’a confié Stella, mais Park (qui est mariée au musicien et co-compositeur de « My Old Ass » Tyler Hilton) l’a également mise à l’aise pendant le tournage à Muskoka, en Ontario, pendant un été canadien. Dans le film, Elliott, qui a toujours pensé qu’elle était gay, se retrouve confuse lorsqu’elle commence à tomber amoureuse d’un garçon nommé Chad (Percy Hynes White) qui travaille dans la ferme de canneberges de sa famille. Le fait que Old Ass la prévienne de ne pas s’impliquer avec Chad complique encore les choses.

Park dit qu’elle ne voulait pas faire des préférences d’Elliott une « chose énorme », mais qu’elle « aimait aussi l’idée d’un coming-out inversé ».

« Il était très important pour nous, depuis toujours, que le récit ne soit pas du genre : elle s’identifie à une chose et elle dit : ‘Je suis hétéro maintenant’ », explique Park. « J’ai parlé à beaucoup de personnes qui s’identifient comme bisexuelles et elles me disaient : ‘Merci’. »

Le film s’amuse aussi avec les rôles de genre. Quand Elliott prend des champignons pour la deuxième fois, elle s’imagine être Justin Bieber en train de chanter « One Less Lonely Girl » à Chad. Park voulait une séquence musicale et Stella a choisi Bieber. « En gros, Megan se demandait : « Quelle est la performance de ta génération qui énerverait tout le monde ? » », raconte Stella. C’était un incontournable des soirées pyjama ainsi qu’un moment d’espoir pour d’innombrables filles de la génération Z : pendant les concerts de l’idole de la pop, il invitait une fan chanceuse à monter pour une sérénade pendant la chanson.

Même s’il a fallu obtenir l’approbation de Bieber, Stella n’arrive pas à comprendre qu’il ait réellement regardé sa version. « Dans ma tête, son manager l’a regardée et lui ne l’a jamais fait et il ne la verra jamais de toute sa vie et tout va bien pour nous », dit-elle nerveusement.

« Personne n’avait jamais vraiment pris de risques avec moi depuis que j’étais une adorable petite fille de 8 ans », raconte Stella, à gauche, photographiée avec Park à New York en août. (Kate Dockeray / Pour le Times)

C’est dans des moments comme ceux-là que je me rends compte du fossé générationnel entre Park et moi (nous avons tous les deux la trentaine) et Stella, qui peut être d’une maturité désarmante. « J’ai l’impression de parler à quelqu’un de mon âge et puis parfois je suis ramenée à la réalité », dit Parks à Stella.

En tournant « My Old Ass », Stella a cependant pris conscience de sa propre jeunesse.

« Quand j’ai lu le scénario, j’y ai pensé comme si j’étais l’une d’entre vous », dit-elle, s’adressant à moi et à Park comme aux vieux connards présents dans la salle. « Je me suis dit : « Oh, j’ai déjà eu toutes ces révélations, comme, vous savez, de ne pas prendre ma famille pour acquise. Je vais bien. J’ai compris ça. » Et j’y suis parvenue à 100 % pas je l’ai compris à ce moment-là.

Au cours des deux années qui ont suivi la fin du film, Stella dit avoir activement mis en pratique les leçons sincères qu’il transmet sur la nécessité d’accepter le désordre de l’existence.

« Je pense que beaucoup de gens qui l’ont vu ont vraiment fait la même chose », dit-elle. « C’est ce que je préfère dans sa réalisation. C’est tellement amusant et joyeux, c’est une comédie et tout ça, mais ça me semble lourd. »

Et c’est pourquoi il est susceptible de faire pleurer le public, quel que soit son âge.