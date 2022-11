Maisons historiques et grands jardins dans Starved Rock Country – Shaw Local

Starved Rock Country abrite de belles maisons historiques et de vastes jardins soignés. Profitez de l’intersection de l’histoire, du design et de la nature avec six visites populaires de la maison et du jardin. L’histoire prend vie à ces endroits, dont les héritages s’entremêlent avec des moments historiques notables tels que le projet de génie civil monumental qu’était le canal I&M, le premier débat Lincoln-Douglas et le chemin de fer clandestin. Pour vous imprégner de certaines des histoires historiques fascinantes ou simplement pour vous détendre dans la nature, visitez ces attractions passionnantes.

Maison Hegeler Carus

1307 rue Septième, LaSalle

www.HegelerCarus.org

Conçu par WW Boyington, le célèbre architecte de la tour d’eau de Chicago, le manoir Hegeler Carus de LaSalle est resté pratiquement inchangé depuis son achèvement en 1876. Le manoir de 16 000 pieds carrés comprend 56 chambres réparties sur sept niveaux. L’intérieur est tout aussi magnifique que l’extérieur, avec ses parquets complexes et ses plafonds peints à la main. Le monument national est ouvert aux visites du mercredi au dimanche toute l’année.

Maison et jardin Weber

1503, rue Baker, Streator

www.WeberHouseAndGarden.com

Ted Weber de Streator, ancien intervieweur de radio syndiqué à l’échelle nationale, a commencé à rénover sa maison d’enfance historique en 1983. La maison arbore maintenant des chambres joliment décorées, chacune reflétant une période de conception différente, et un jardin de style anglais méticuleusement entretenu. Le mélange unique d’architecture, d’horticulture, de design d’intérieur et d’histoire de la diffusion est ouvert aux visites sept jours sur sept d’avril à octobre.

Manoir Reddick

100, rue Ouest Lafayette, Ottawa

www.ReddickMansion.org

Le manoir Reddick, un point de repère merveilleusement unique, se dresse au coin des rues Columbus et Lafayette à Ottawa, surplombant le site du débat Lincoln Douglas. Le manoir à l’italienne de plus de 150 ans et de 22 chambres a été minutieusement restauré à la période du XIXe siècle, après des décennies d’utilisation comme bibliothèque publique de la ville. Maintenant, le manoir est ouvert toute l’année pour des visites du vendredi au lundi.

Un belvédère dans le jardin offre un lieu de détente où vous pourrez faire une pause pendant votre promenade le long des allées du jardin de Hornbaker Gardens. (André Mills)

Jardins Hornbaker

22937 1140 North Avenue, Princeton

www.HornbakerGardens.com

Situé à quelques minutes en voiture du centre-ville de Princeton et à moins de 45 minutes du parc national de Starved Rock, vous trouverez une oasis florale dans une mer de champs de maïs et de forêts. Hornbaker Gardens, connu de loin pour les variétés remarquables d’hostas qu’il cultive, est une destination phare pour les amateurs de jardinage à travers le Midwest. Il fusionne les meilleurs aspects des centres de jardinage haut de gamme et des arboretums de renom, faisant d’un voyage aux jardins de Hornbaker un excellent moyen de profiter de la nature tout en faisant du shopping.

(Photo courtoisie)

Owen Lovejoy Homestead

Route rurale 3, rue East Peru, Princeton

www.OwenLovejoyHomestead.com

Le Owen Lovejoy Homestead, construit en 1838, était la maison d’un célèbre ministre abolitionniste, membre du Congrès et membre instrumental du chemin de fer clandestin. À l’intérieur de la maison de style néo-grec impeccablement restaurée, vous trouverez des chambres avec des meubles d’époque, dont une qui contient un compartiment dissimulé dans lequel les esclaves en fuite seraient cachés. Sur la propriété, vous trouverez également l’école Colton One-Room Schoolhouse de 1849 entièrement restaurée. Appelez le 815-875-2616 pour connaître les dates et les heures auxquelles la ferme est disponible pour des visites.

Maison Pulsifer

Route 71, Hennepin

www.VillageOfHennepin.com

Construite en 1844, la maison de ville de style fédéraliste comprend cinq cheminées, des boiseries originales élaborées, des puits de lumière, des quartiers de domestiques et une cuisine luxueuse pour l’époque. La propriété a changé de mains au fil des ans avant d’être cédée à la ville de Hennepin, qui a restauré la maison en brique de 2 étages et demi, ce qui lui a valu une place sur le registre national des lieux historiques. La maison Pulsifer sert maintenant de siège à la société historique régionale et est généralement ouverte aux visites de 10 h à 15 h les mercredis et vendredis.