Maisons en rangée proposées pour l’avenue Coronation de Kelowna

Rendu conceptuel du développement de neuf maisons en rangée proposé pour (979 et 983 Coronation Ave.)

Attirer des citadins actifs qui vivent avec intention et profitent d’un emplacement social croissant fait partie d’un argumentaire à l’hôtel de ville pour un projet de maisons en rangée au centre-ville.

Waters Development Management et NDY Contracting ont approché la ville de Kelowna pour construire un développement intercalaire de neuf maisons en rangée aux 979 et 983 Coronation Ave, entre Ethel St. et Gordon Dr.

“Stride encourage un style de vie basé sur le bien-être, axé sur la réalisation d’étapes décisives et la mise à profit de l’éventail d’opportunités à votre porte”, lit-on dans une lettre de justification de la conception soumise au personnel.

Deux bâtiments de trois étages sont proposés pour le côté sud de l’avenue Coronation et comprendront un grand patio privé sur le toit et un jardin sur le toit partagé.

Le stationnement à vélo pour les visiteurs à court terme est inclus dans le développement et est situé au centre de la propriété pour dissuader le vol. Les garages des maisons de ville auront également des prises dédiées pour recharger les vélos électriques et les scooters électriques.

Les demandeurs demandent des permis de rezonage et de développement pour commencer le projet.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaPromoteursdéveloppementRezonage