Maisons d’Ottawa, voiture touchée par des coups de feu – Shaw Local

La police d’Ottawa demande de l’aide pour identifier celui qui a tiré des coups de feu vendredi soir dans le bloc 300 de la rue Canal et tôt samedi dans le bloc 200 de la rue Buchanan. Plusieurs maisons et véhicules ont été touchés mais personne n’a été blessé.

Dans un communiqué publié lundi, la police d’Ottawa a déclaré que des policiers avaient été dépêchés vendredi à 22 h 05 sur la rue Supérieure Est et les rues Guion à la suite d’un rapport faisant état de coups de feu entendus dans le secteur. À leur arrivée, les agents ont parcouru la zone et ont trouvé des impacts de balles dans deux maisons et un véhicule. Il a été déterminé que le ou les suspects avaient fui les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Des preuves ont été recueillies sur les lieux.

Lors du traitement de la scène du crime sur Canal Street, la police a reçu un deuxième rapport concernant des coups de feu à 1 h 33 samedi dans le bloc 200 de Buchanan Street. Les agents ont découvert une maison et un véhicule avaient également été touchés par des coups de feu dans ce bloc.

Il a été déterminé que le ou les suspects avaient fui les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Des preuves ont également été recueillies sur cette scène.

“Pour le moment, les incidents semblent être limités aux zones spécifiques de la ville dans lesquelles ils se sont produits”, a déclaré la police dans le communiqué de presse. “Plusieurs personnes d’intérêt ont été mises au point et, pour le moment, il n’existe aucune menace immédiate pour le public.

“Les incidents semblent être liés les uns aux autres et aucun blessé n’a été signalé pour le moment. Il s’agit d’une enquête active menée par le Service de police d’Ottawa et le public est encouragé à fournir toute information à la Division des détectives au 815-433-2131.