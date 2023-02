Maisons de ville proposées pour une propriété problématique à Rutland

Les voisins du 235 Nickel Road ont été victimes d’intimidation et de harcèlement pendant une grande partie de 2002

Cette maison du 235 Nickel Road a été le théâtre de plusieurs visites policières et d’une manifestation de quartier. (Photo/Ville de Kelowna)

Une propriété à Rutland qui a été une source de problèmes pendant des mois est prévue pour un développement potentiel de maisons en rangée.

Les voisins du 235 Nickel Road ont été victimes d’intimidation et de harcèlement pendant une grande partie de 2002 de la part de squatters vivant dans la maison. Les voisins pensaient que de la drogue était vendue sur la propriété, et la maison a également fait l’objet de plusieurs visites de la GRC.

Le 17 septembre 2022, des voisins ont organisé une manifestation contre les activités qui se déroulaient dans et autour de la maison, et deux jours plus tard, elle a été condamnée.

Trois jours plus tard, avec l’aide du candidat à la mairie de Kelowna, David Habib, les squatters ont accepté de quitter la propriété avant le 30 septembre.

Les documents soumis à l’hôtel de ville cette semaine montrent une demande de rezonage pour les 215 et 235 Nickel Road.

Urban Options Planning Corp. propose un projet de 12 maisons en rangée.

