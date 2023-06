Maisons de loisirs : ce qu’il faut savoir pour hériter d’un chalet

Avec un nombre élevé de Canadiens qui devraient prendre leur retraite au cours des prochaines années, la tendance des jeunes générations à hériter de leurs chalets familiaux contribuera à des «changements majeurs» dans la propriété des maisons de loisirs, selon une nouvelle étude de Re/Max.

Mais au milieu des préoccupations croissantes concernant le coût du logement, certains peuvent se demander s’ils peuvent se permettre de garder leur maison de loisirs dans la famille.

Dans son rapport sur les tendances des chalets 2023 publié le 27 avril, Re/Max affirme que la génération X est déjà le moteur du marché du logement récréatif, en partie en raison du volume élevé de transferts de richesse intergénérationnels. De plus, les données publiées par le Groupe Banque TD plus tôt cette année montrent que près de 900 000 baby-boomers devraient prendre leur retraite au cours des trois prochaines années.

Selon Christopher Alexander, président de Re/Max Canada, de nombreuses autres familles sont susceptibles de transmettre leur chalet à leurs proches dans les années à venir.

« Le flambeau a en quelque sorte été passé des baby-boomers à la génération X, qui dirigent l’activité du marché en ce moment », a déclaré Alexander à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. « [Gen Xers] achètent également des chalets avec l’intention de le transmettre à leurs enfants [and] l’avoir comme héritage familial.

Un sondage Léger commandé pour le compte de Re/Max dans le cadre de son rapport sur les tendances montre que 56 % des Canadiens prévoient ou ont déjà mis leur propriété récréative au nom de leur bénéficiaire. De plus, 74 % de ceux qui possèdent des propriétés récréatives se disent confiants de pouvoir transmettre leur propriété à des parents avec une bonne planification.

Bien que de nombreux Canadiens semblent confiants dans leur capacité à le faire, un facteur clé à prendre en considération est de savoir si leurs enfants peuvent se permettre de garder la maison, a déclaré Jamie Golombek, directeur général de la planification fiscale et successorale chez CIBC à Toronto.

Au milieu d’une crise du coût de la vie, l’abordabilité des logements reste une préoccupation pour beaucoup. Le Canada a le niveau d’endettement des ménages le plus élevé du G7, un volume qui augmente « inexorablement » en raison de la hausse des prix des maisons, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Il n’est pas rare que des familles vendent un chalet pour s’absoudre de la propriété, a déclaré Alexander. Le plus souvent, ce n’est pas parce que les proches ont perdu tout intérêt à posséder la maison, mais à cause des obstacles auxquels ils sont confrontés en essayant de la garder, a déclaré Peter Lillico, avocat chez Lillico Bazuk Galloway Halka basé à Peterborough, en Ontario.

« Les parents font des suppositions comme » les enfants adorent le chalet et ils s’entendent, donc il y a un plan de relève du chalet « , et ce n’est tout simplement pas le cas », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. « L’une des principales raisons pour lesquelles ces chalets sont mis en vente après des décennies est que vous avez trois enfants et que l’un d’eux dit: » Je ne peux pas me le permettre « . »

En ce qui concerne spécifiquement le marché du logement de loisirs, les prix moyens restent aujourd’hui supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré Alexander. Combiné avec des taux d’intérêt élevés, « la capacité de transporter deux propriétés a été plus difficile au cours de la dernière année », a-t-il déclaré.

Y A-T-IL DES TAXES IMPLIQUÉES DANS L’HÉRITAGE D’UN CHALET ?

En plus de payer les impôts fonciers et les coûts hypothécaires, les familles devront tenir compte d’un impôt sur les gains en capital lors du transfert de propriété de leur chalet, a déclaré Lillico.

Que les parents vendent leur maison de loisirs à leurs enfants ou la donnent en cadeau, le transfert est toujours considéré comme une « disposition » par l’Agence du revenu du Canada, ou une vente à la juste valeur marchande, a déclaré Lillico. Cela déclenchera un impôt sur les gains en capital, qui est un prélèvement fédéral qui tient compte de l’augmentation de la valeur d’une maison depuis son dernier achat.

Au Canada, 50 % du gain en capital d’une vente doit être ajouté au revenu imposable total du vendeur. Le montant qu’ils paieront est basé sur leur tranche d’imposition. Si les propriétaires décèdent avant le transfert de propriété, cette taxe peut être payée avec l’argent de leur succession, a déclaré Lillico.

Une exonération d’impôt sur la résidence principale peut permettre aux propriétaires d’éviter de payer un impôt sur les gains en capital sur les bénéfices tirés de la vente d’une propriété s’il s’agit de leur résidence principale. Mais tout profit généré jusqu’à ce que la maison soit désignée comme résidence principale est toujours imposable, a déclaré Lillico, qui a plus de 44 ans d’expérience dans la planification de la succession de chalets.

« Le chalet peut être considéré comme leur résidence principale à partir de ce moment-là, mais cela n’efface pas les gains en capital [from previous years]», a-t-il déclaré à CTVNews.ca. « Parfois, cela surprendra les gens. »

Une façon d’éviter temporairement de payer des impôts sur les gains en capital consiste à placer la maison dans une fiducie de chalet «par aspersion», a déclaré Lillico, un type de fiducie de protection des actifs. Cela permettra à la prochaine génération de transférer la propriété récréative à ses enfants sans payer d’impôt sur les gains en capital pendant 21 ans maximum. Placer la propriété dans ce type de fiducie protégera également les propriétaires contre les réclamations de tiers si quelqu’un devait divorcer ou faire faillite.

Tenir compte des frais d’assurance et des autres coûts liés à l’entretien de la maison aidera les familles à prendre une décision éclairée quant à savoir si la prochaine génération peut se permettre de conserver la propriété ou si elle doit la vendre, a déclaré Alexander.

Golombek recommande également de parler avec des conseillers financiers pour déterminer les conséquences fiscales de l’héritage d’un chalet familial, ainsi que si les revenus et les dépenses d’une personne lui permettront de se permettre de le garder.

LA DYNAMIQUE FAMILIALE UNE AUTRE CONSIDÉRATION IMPORTANTE : LES EXPERTS

En plus des finances, il est important que les parents parlent avec leurs enfants pour savoir s’ils veulent hériter de la maison de loisirs en premier lieu, a déclaré Golombek.

« Surtout s’il y a plusieurs enfants… il est très important d’avoir cette discussion », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. « S’ils ne le veulent pas tous, vous pouvez créer beaucoup de problèmes en leur laissant le soin de le faire de manière égale. »

Lillico recommande de créer une entente de partage de chalet juridiquement exécutoire pour ceux qui hériteront de la propriété avant qu’elle ne soit transmise. Par écrit, les membres de la famille doivent définir les conditions d’accès à la propriété, le partage des dépenses et toute restriction concernant le transfert de la maison à des personnes extérieures à la famille. Il suggère également de mettre de l’argent de côté, si possible, pour couvrir les frais de réparation ultérieurs.

L’ÉTAT DU MARCHÉ IMMOBILIER RÉCRÉATIF AU CANADA

La majeure partie du Canada a connu une augmentation de l’offre de maisons de loisirs, à l’exception de certaines valeurs aberrantes en Ontario et en Colombie-Britannique, où les prix sont «exorbitants», a déclaré Alexander.

Des régions comme Muskoka et le comté de Prince Edward en Ontario ont vu la valeur des propriétés exploser au cours des dernières années, ce qui a amené de nombreux propriétaires de résidences de loisirs dans ces régions à réaliser des gains en capital élevés au fil du temps, a-t-il déclaré. Comme ces marchés restent chauds, les régions périphériques telles que celles plus au nord de la province sont devenues plus attrayantes en tant qu’alternatives moins chères.

« Dans les trois heures d’une grande ville, tant que la demande est là … vous allez voir la valeur des propriétés augmenter et vous aurez alors des gains en capital plus élevés », a déclaré Alexander.

CTVNews.ca a dressé une liste des propriétés récréatives actuellement sur le marché à travers le Canada.

COLOMBIE BRITANNIQUE

(Hayden Simon, Century 21 Creekside Realty)

Emplacement: Harrison Hot Springs, C.-B.

Prix: 599 000 $

Année de construction: 2002

Taille de la propriété: 189.52 m²

La taille du lot: 0,33 hectare

Située sur les rives du lac Harrison, cette propriété à bail se trouve à deux heures de route de Vancouver. D’une surface habitable de près de 190 mètres carrés, elle comprend cinq chambres et deux salles de bains. La maison dispose également d’un poêle à bois dans le salon et d’un bain à remous à bois dans la cour arrière.

ALBERTA

(Ryan Sagert, 1.mA Media / Cathren Dorchester, Agences Royal LePage Parkland)

Emplacement: Comté rural de Wetaskiwin, Alb.

Prix: 759 000 $

Année de construction: 1980

Taille de la propriété: 78.42 m²

La taille du lot: 0,08 hectare

Cette maison au bord du lac comprend quatre chambres et deux salles de bain, en plus d’une cuisine, d’un salon et d’un sous-sol entièrement aménagé. Le niveau inférieur est doté de planchers chauffants et offre un accès extérieur. Dans la cour arrière se trouve un foyer, ainsi qu’une passerelle en pierre qui mène au lac Pigeon.

ONTARIO

(Big Bay Media / Erin Monett, Chestnut Park Real Estate)

Emplacement: Muskoka, Ont.

Prix: 1 199 999 $

Année de construction: 1976

Taille de la propriété: 165,55 m²

La taille du lot: 1,31 hectare

Deux quais séparés mènent à cette maison de quatre chambres et deux salles de bains à Muskoka, en Ontario. La propriété comprend près de 314 mètres de rivage le long de Green Bay et 1,31 hectare de terrain. De grandes fenêtres dans la salle à manger offrent une vue dégagée sur le front de mer. En plus du chalet, un chalet en bois rond saisonnier est également situé sur la propriété.

(Carol Love, Century 21 Lanthorn Immobilier)

Emplacement: Comté de Prince Edward, Ont.

Prix: 949 000 $

Année de construction: 1981

Taille de la propriété: 130.06 m²

La taille du lot: 1,09 hectare

Situé dans le comté de Prince Edward, en Ontario, ce bungalow au bord de l’eau offre une vue sur le lac Consecon. À l’intérieur de la maison se trouvent quatre chambres, deux salles de bains, un salon, une cuisine et une salle de loisirs. Dans la cour arrière se trouve un porche grillagé et une terrasse face à l’eau, accessible par une promenade privée. Cette maison de loisirs est située près du Millennium Trail ainsi que des boutiques, des établissements vinicoles et plus encore.

NOUVELLE-ÉCOSSE

(Christopher Green / Joel Flewelling, Royal LePage Atlantique)

Emplacement: Comté d’Annapolis, N.-É.

Prix: 399 000 $

Année de construction: 1882

Taille de la propriété: 118,73 m²

La taille du lot: 0,25 hectare

Cette maison de deux étages comprend deux chambres, deux salles de bain et près de 120 mètres carrés de surface habitable. Au rez-de-chaussée se trouvent un salon et une salle à manger combinés avec un poêle à bois, ainsi qu’un solarium. À l’étage supérieur, les deux chambres partagent une salle de bain complète, qui comprend une douche.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

(Odyssey Virtual / Jodi Bernard, Century 21 Northumberland Realty)

Emplacement: Comté de Queens, Î.-P.-É.

Prix: 499 000 $

Année de construction: 2019

Taille de la propriété: 142,7 m²

La taille du lot: 0,4 à 1,2 hectare

Situé au sommet d’une colline, ce chalet du centre de l’Île-du-Prince-Édouard offre une vue panoramique s’étendant de Sea View à Park Corner. Il dispose de deux chambres et de deux salles de bains, ainsi que d’une cuisine et d’un salon/salle à manger combinés. À l’arrière de la maison se trouve une terrasse couverte partiellement grillagée.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

(Krista Trask, Choix du vendeur de Century 21)

Emplacement: Whitbourne, T.-N.-L.

Prix: 449 900 $

Année de construction: 2020

Taille de la propriété: 228.91 m²

La taille du lot: moins de 0,4 hectare

Des finitions modernes peuvent être trouvées dans cette maison à Whitbourne, NL L’aménagement à aire ouverte du rez-de-chaussée comprend des plafonds voûtés et des fenêtres de style chalet. Également au niveau principal se trouve une cuisine gastronomique avec un îlot pouvant accueillir trois personnes. La chambre principale a une porte-patio privée avec accès à la terrasse avant, ainsi qu’une salle de bains trois pièces.