Maisons dans le comté de Shasta vendues à des prix inférieurs récemment : voyez combien ici

Le prix de vente des copropriétés et des maisons en rangée a augmenté de 20,1 % en août pour atteindre une valeur médiane de 370 000 $, contre 308 000 $ en juillet. Comparativement à août 2023, le prix de vente des copropriétés et des maisons en rangée a diminué de 3,3 %, par rapport à 382 750 $. Une copropriété ou une maison en rangée s’est vendue pour 1 million de dollars ou plus au cours du mois, comparativement à deux transactions enregistrées d’au moins 1 million de dollars en août 2023.