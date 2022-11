Maisons canadiennes sur le marché immobilier pour moins de 600 000 $

Après avoir atteint un sommet de 816 720 $ en février, le prix moyen d’une maison au Canada a chuté de plus de 170 000 $. Selon les dernières données de l’Association canadienne de l’immeuble, le prix moyen d’une propriété résidentielle en octobre était de 644 643 $, non désaisonnalisé.

Malgré le prix plus bas, la plupart des recherches en ligne parmi les acheteurs canadiens concernent des propriétés dont le coût est bien inférieur à la moyenne nationale. C’est selon une nouvelle étude de Point2 Homes, un portail de recherche immobilière en ligne.

Sur cinq millions de recherches effectuées sur Point2 Homes en 2022, plus de 75 % ont ciblé des propriétés d’un prix de 600 000 $ ou moins.

«Les acheteurs de maisons canadiens resserrent leurs budgets dans le paysage post-pandémique de la hausse des prix, de l’inflation et des taux hypothécaires», indique le rapport. “Les gammes de budget inférieures en disent long sur la perception de l’acheteur de l’abordabilité sur le marché du logement d’aujourd’hui.”

De plus, la fourchette de prix la plus recherchée par les Canadiens en 2022 se situait entre 200 000 $ et 300 000 $. Cela représente moins de la moitié du prix moyen d’une maison au Canada.

CTVNews.ca a compilé une liste de maisons et d’appartements dans les grandes villes qui coûtent moins de 600 000 $, ce qui est inférieur au prix moyen national d’une maison.

VANCOUVER

(iShot / Thomas Albrighton, Macdonald Realty Ltd.)

Taper: Appartement en location

Prix: 375 000 $

Année de construction: 1970

Taille de la propriété: 48,5 m²

La taille du lot: N / A

Cet appartement à bail à Vancouver dispose d’un grand espace de vie et de salle à manger combiné relié à la cuisine, qui a des appareils mis à jour. En plus d’une chambre et d’une salle de bain, l’unité dispose également d’un patio privé offrant une vue sur la baie des Anglais. Le bâtiment a amélioré les fenêtres ainsi qu’une piscine extérieure et une buanderie commune.

KELOWNA

(Kyle Sanguin / Shannon Styles, Services immobiliers de Stilhavn)

Taper: Appartement

Prix: 549 500 $

Année de construction: 1991

Taille de la propriété: 120.12 m²

La taille du lot: N / A

En plus de deux chambres et de deux salles de bains, cet appartement d’angle à Kelowna possède une cuisine rénovée avec des comptoirs en quartz, des appareils électroménagers en acier inoxydable et un sol en planches de vinyle. L’espace bureau se double d’une véranda, avec de grandes fenêtres partout. Le bâtiment se trouve à une courte distance en voiture de Hot Sands Beach et de nombreux restaurants sont à proximité.

CALGARY

(Zoon Media / Chris Zaharko, indice de référence Royal LePage)

Taper: Loger

Prix: 559 000 $

Année de construction: 1931

Taille de la propriété: 101.41 m²

La taille du lot: 411 m²

Construite à l’origine dans les années 1930, cette maison de caractère mise à jour est située dans le quartier Bankview de Calgary. Il comprend trois chambres et une salle de bain de quatre pièces avec des carreaux blancs et des armoires. Le bungalow dispose également d’un salon en contrebas avec des plafonds voûtés et de sa cheminée à bois d’origine. Dans toute la maison, il y a des plafonds en bois et des planchers de bois franc.

EDMONTON

(Justin Grimm Photography / Mary Bark, Re/Max River City)

Taper: Loger

Prix: 379 000 $

Année de construction: 1921

Taille de la propriété: 129.97 m²

La taille du lot: 395,55 m²

Située dans le quartier Westmount d’Edmonton, cette maison de trois chambres et deux salles de bains a plus de 100 ans. Au niveau principal, le salon et la salle à manger ont chacun un plancher de bois franc en érable, tandis que des planchers de céramique complètent le foyer. Dans la cuisine améliorée se trouvent des appareils électroménagers en acier inoxydable, de nouvelles armoires et un sol en liège. Le terrain de coin a également une cour arrière entièrement clôturée avec une terrasse.

RÉGINE

(Josh Piett, Hatch Media / Peter Fourlas, Coldwell Banker Local Realty)

Taper: Loger

Prix: 599 900 $

Année de construction: 2013

Taille de la propriété: 146,79 m²

La taille du lot: 426,24 m²

De grandes fenêtres à l’arrière de cette maison de Regina laissent entrer beaucoup de lumière. Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine personnalisée avec des armoires bicolores, des comptoirs en granit, un dosseret de carreaux et un garde-manger en coin. Également au rez-de-chaussée se trouve un salon avec un plafond de 19 pieds et un foyer au gaz. Remplir le reste de la maison sont trois chambres et quatre salles de bains. Le sous-sol walk-out est entièrement rénové et à l’arrière de la maison se trouve un balcon couvert.

SASKATOON

(Lee Kolenick / Ellen Nasser, Boyes Group Realty)

Taper: Loger

Prix: 529 900 $

Année de construction: 1916

Taille de la propriété: 135,64 m²

La taille du lot: 389.54

Cette maison de deux étages à Saskatoon comprend deux chambres, deux salles de bains et un sous-sol fini. Au rez-de-chaussée se trouvent des planchers de bois franc et des armoires sur mesure, ainsi qu’un bar à café intégré près de la cuisine et un foyer au gaz en cuivre dans le salon. Située dans le quartier Nutana de la ville, près de la rivière Saskatchewan Sud, cette maison est à une courte distance en voiture du centre-ville de Saskatoon.

WINNIPEG

(Wayne Landgraff / Dylan Sacramento, BySell Real Estate Inc.)

Taper: Loger

Prix: 574 900 $

Année de construction: 1895

Taille de la propriété: 156.17 m²

La taille du lot: 278,71 m²

Cette maison de Winnipeg présente un design moderne, avec des poutres apparentes en bois lamellé-collé et des planchers de bois franc. Au niveau supérieur se trouve la chambre principale, avec une salle de bains unique de trois pièces et un balcon privé. Le reste de la propriété comprend deux autres chambres et deux salles de bains supplémentaires, ainsi qu’une cuisine, un salon et une salle à manger à aire ouverte.

TORONTO

(Imaginahome / Chris Bresolin, Immobilier Core Assets)

Taper: Appartement

Prix: 518 800 $

Année de construction: 1973

Taille de la propriété: 79,9 m²

La taille du lot: N / A

Comprenant une chambre et une salle de bain, cette unité entièrement rénovée possède un mur arrière entièrement en verre. La cuisine mise à jour comprend un grand îlot pouvant accueillir trois personnes, ainsi que des armoires personnalisées et des appareils en acier inoxydable. Dans la salle de bain se trouve une cabine de douche personnalisée avec une nouvelle vanité et des toilettes. Situé dans l’annexe, l’appartement se trouve à quelques pas des stations de transport en commun, des parcs et d’autres commodités.

OTTAWA

(Maya Desrosiers, London House Photography / Diana Sneddon, Royal LePage Team Realty)

Taper: Maison de ville

Prix: 599 000 $

Année de construction: 2005

Taille de la propriété: 111,48 m²

La taille du lot: N / A

Située à Ottawa, cette propriété présente un plan d’étage à aire ouverte au niveau principal. La grande cuisine, équipée d’appareils électroménagers en acier inoxydable et d’un bar, se connecte à la fois au salon et à la salle à manger. Les étages principal et supérieur disposent chacun d’un balcon offrant une vue sur l’aire de jeux à proximité. Pour compléter la maison de ville, trois chambres et deux salles de bains.

MONTRÉAL

(Sofia Pauline Balouk / Alexis Rubinfeld, Keller Williams Prestige)

Taper: Appartement

Prix: 545 000 $

Année de construction: 1983

Taille de la propriété: 88.44 m²

La taille du lot: N / A

De nouveaux planchers de bois parcourent cet appartement de deux chambres à Montréal. Dans le salon se trouve une cheminée en pierre et de grandes fenêtres. En plus d’une salle de bain, il y a aussi un balcon privé donnant sur la cour. L’unité est située à quelques pas d’une station de métro et de divers restaurants et cafés.

ST. JOHN’S

(Amanda Ryan / Rob Moore, spécialistes de l’immobilier Re/Max)

Taper: Maison de ville

Prix: 333 000 $

Année de construction: 1915

Taille de la propriété: 186.74 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Cette maison en rangée de deux chambres et trois chambres se trouve à distance de marche du centre-ville de St. John’s. A l’entrée de la maison se trouve le hall, avec son escalier d’origine. Au-delà se trouvent de grands salons et salles à manger, ainsi qu’une cuisine gastronomique avec un poêle au propane et des détails en briques apparentes. Au niveau supérieur se trouvent les deux chambres et la salle de bain principale, une suite de quatre pièces avec douche et baignoire en coin.

HALIFAX

(Trevor Kennedy, Eye Capture Images / Andrew Perkins, Keller Williams Select Realty)

Taper: Appartement

Prix: 499 900 $

Année de construction: 1987

Taille de la propriété: 111,67 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Situé au centre-ville d’Halifax, cet appartement d’angle s’étend sur environ 112 mètres carrés. Il dispose de deux chambres et de deux salles de bains, ainsi que d’un salon et d’une salle à manger séparés. La cuisine de style cuisine a été rénovée et comprend des appareils électroménagers en acier inoxydable, tandis que la chambre principale dispose d’un dressing et d’une salle de bains attenante à deux pièces. Dans l’immeuble se trouve une piscine intérieure chauffée, une salle de sport et un sauna.

CHARLOTTETOWN

(Kris Fournier, Re/Max Charlottetown Realty)

Taper: Loger

Prix: 469 000 $

Année de construction: 1974

Taille de la propriété: 227,43 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Construite en 1974, cette maison de trois chambres et deux salles de bains a connu un certain nombre d’améliorations, notamment une cuisine-salle à manger mise à jour. A côté de la cuisine se trouve le salon, agrémenté d’une grande baie vitrée. Les trois chambres sont situées au rez-de-chaussée, tandis que le niveau inférieur comprend une salle de lavage et une salle de bain complète.

FRÉDÉRICTON

(Brent Urquhart / Dave Watt, Le bon choix immobilier)

Taper: Loger

Prix: 469 900 $

Année de construction: 1964

Taille de la propriété: 144,19 m²

La taille du lot: 906 m²

Un vestiaire accueille les invités dans cette maison de quatre chambres et deux salles de bains à Fredericton. Les sols en carreaux de porcelaine mènent à une cuisine rénovée avec un dosseret carrelé et des armoires à fermeture amortie. Des planchers de bois franc traversent le salon et la salle à manger, et une petite salle de bain complète le rez-de-chaussée. Au niveau supérieur se trouvent trois chambres, la salle de bain principale et un balcon couvert.