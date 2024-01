Maisons brésiliennes : 10 projets d’aménagement paysager avec des espèces végétales indigènes

Maison CM / Bernardes Arquitetura. ©Ruy Teixeira

Une étude du Jardin botanique de Rio de Janeiro réalisée en 2020 a révélé que plus de 46 000 espèces indigènes ont été cataloguées sur le territoire brésilien. Près de la moitié d’entre eux sont endémiques, c’est-à-dire qu’ils se produisent exclusivement au Brésil et nulle part ailleurs dans le monde de manière naturelle. Ce nombre stupéfiant reflète la diversité de la flore du pays.

Cependant, malgré cet environnement naturel riche, les projets d’aménagement paysager développés au Brésil ont longtemps été influencés par les espèces exotiques. Cette pratique était principalement liée à l’influence des pays colonisateurs sur la culture brésilienne. Ce n’est que vers 1940, avec Roberto Burle Marx, l’un des principaux architectes paysagistes du XXe siècle, que l’incorporation de plantes indigènes brésiliennes dans les projets nationaux a commencé à être véritablement adoptée.

Depuis lors, les jardins composés d’espèces indigènes sont devenus de plus en plus présents dans les projets brésiliens, encadrant et valorisant l’architecture du pays. Au-delà de leur attrait esthétique évident, les espèces indigènes profitent à l’environnement, au jardin et à ses utilisateurs. Parmi ceux-ci, il est possible de souligner la préservation de la biodiversité, en considérant la relation des plantes indigènes avec la faune et les insectes locaux, ce qui inclut l’attraction des pollinisateurs, la contribution à la santé des écosystèmes et l’adaptation aux conditions locales, ce qui entraîne un besoin moindre d’eau, d’engrais. , et l’entretien global par rapport aux espèces exotiques. De plus, les plantes indigènes favorisent souvent une activité microbienne accrue dans le sol, améliorant ainsi la santé du sol grâce à leurs systèmes racinaires généralement profonds qui améliorent la structure du sol et préviennent l’érosion.

Explorez la collection suivante de projets de maisons brésiliennes qui intègrent des espèces indigènes comme les guaimbês, les pacovás, les marantas et les helicônias dans leur aménagement paysager.

Maison Asa / Bernardes Arquitetura

Maison Asa / Bernardes Arquitetura. © Fernando Guerra | FG+SG

Maison ABV / Andrade Morettin Arquitetos Associados

Maison ABV / Andrade Morettin Arquitetos Associados. © Maira Acayaba

Maison TG Ilhabela / Paisagismo Hanazaki

Maison TG Ilhabela / Paisagismo Hanazaki. © Demian Golovaty

Jardin Jacupiranga / Gabriella Ornaghi et Bianca Vasone Arquitetura da Paisagem

Jardin Jacupiranga / Gabriella Ornaghi et Bianca Vasone Arquitetura da Paisagem. © Ana Mello

Cabane dans les arbres / Sala 03 Arquitetura

Cabane dans les arbres / Sala 03 Arquitetura. © Favaro Jr.

Maison Serra / Marcelo Couto Arquitetura + Rodrigo Oliveira Paisagismo

Maison Serra / Marcelo Couto Arquitetura + Rodrigo Oliveira Paisagismo. © Maira Acayaba

Maison CM / Bernardes Arquitetura

Maison CM / Bernardes Arquitetura. ©Ruy Teixeira

Maison Horizon Sans Fin / Siqueira + Azul Arquitetura

Maison Horizon sans fin / Siqueira + Azul Arquitetura. ©André Nazareth

CCB Paineiras / Gálvez & Márton Arquitetura

CCB Paineiras / Gálvez & Márton Arquitetura. © Paula Monroy

Résidence RT / Jacobsen Arquitetura