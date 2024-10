Maisons avec terrasse Sköndal / Karlsson/Lauri Arkitekter

© Mikael Olsson

+ 6





Zone:

2500 m²



Année:



2023



Photographies



Architectes principaux:



Mats Karlsson, Tomas Lauri



Description textuelle fournie par les architectes. Sköndal, où se trouvent les quinze maisons mitoyennes, est en partie entourée par la nature, comme de nombreuses banlieues autour de Stockholm. Les quinze maisons sont situées dans un cadre aux allures de parc, entouré de chênes, de champs et de forêts de conifères. Ils sont répartis sur deux rangées qui suivent les petites variations du terrain tant en hauteur que latéralement.

Forfaits

En réponse à leur environnement, les maisons mitoyennes ont une expression légèrement plus fermée vers la rue, qui s’étend du côté nord du lotissement, et une orientation extérieure plus sud, avec des sections vitrées et des patios vers l’environnement naturel.

Section

Les maisons ont des murs extérieurs à facettes en contreplaqué enduit de goudron brun noirâtre. Le goudronnage est le traitement de surface le plus ancien connu pour les murs en bois dans la région nordique. Les extérieurs en bois goudronné étaient également un choix populaire pour les grandes et petites maisons unifamiliales à l’époque romantique nationale du début du XXe siècle.

À l’intérieur, les maisons disposent d’une généreuse hauteur sous plafond. Le rez-de-chaussée comprend un espace salon en prolongement direct de l’espace extérieur, tandis que le premier étage contient les chambres principales. Le dernier étage dispose d’un espace de vie supplémentaire et d’un grand patio parmi les cimes des arbres, contribuant au sentiment de vivre près de la nature.