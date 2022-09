Maisons amphibies, la ville flottante d’Oceanix s’adapte à la montée du niveau de la mer

La Floride se prépare à l’ouragan Ian. L’ouragan Fiona vient de dévaster Porto Rico, inondant l’île, laissant des centaines de milliers de personnes sans accès à l’électricité ni à l’eau courante. Pendant ce temps, les inondations au Pakistan ont coûté la vie à plus de 1 600 personnes.

Pour lutter contre certains des pires impacts des inondations, une nouvelle industrie d’infrastructures flottantes est en train d’émerger. Deux approches distinctes sont proposées comme solutions possibles : la modernisation des maisons pour qu’elles soient amphibies et la construction de blocs urbains flottants.

Les maisons amphibies peuvent préserver l’accessibilité de la maison et maintenir la culture agréable du porche dans des endroits comme la Louisiane, a déclaré Elizabeth English, fondatrice et directrice de The Buoyant Foundation Project.

La conception de l’anglais place un cadre en acier sous une maison, puis en dessous, dans le vide sanitaire, des éléments de flottabilité. Son équipe recommande ensuite d’ajouter des éléments pour empêcher les mouvements latéraux afin que la maison ne flotte pas à la surface des eaux de crue. Elle a dit que cela fonctionne mieux dans les maisons de style fusil de chasse sans sous-sol, et parce que toutes les modifications sont apportées sous le premier étage, le reste de la maison peut rester inchangé. Elle a estimé qu’un entrepreneur pourrait effectuer une telle rénovation pour environ 20 $ à 30 $ le pied carré, mais a averti que l’Agence fédérale de gestion des urgences décourage actuellement ce type de pratique de construction.

À long terme, English a averti que “les rénovations en général ne sont pas un bon moyen de gagner de l’argent car chacune est individuelle et doit être conçue sur mesure. Et donc c’est très cher”. Elle espère cependant que sa conception pourra aider à préserver la culture et offrir aux communautés une option pour les aider à décider comment elles veulent s’adapter à l’élévation du niveau de la mer.

Les villes flottantes modernes sont une idée originale de l’architecte Bjarke Ingels. Il a déclaré à CNBC qu’il espère que son Oceanix City, qui doit actuellement être construit dans le port près de Busan, en Corée du Sud, sera “une ville qui est la ville la plus résiliente que vous puissiez imaginer, mais en même temps, la ville la plus agréable”. que vous pouvez imaginer.”