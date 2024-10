Maison Z+V / Bon Studio

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

+ 42

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

Description textuelle fournie par les architectes. Architecture immergée dans le paysage, une approche architecturale qui s’intègre harmonieusement à l’environnement naturel, respectant et utilisant les caractéristiques du terrain pour définir sa forme et son tracé.

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

L’utilisation de matériaux vivants ajoute une dimension d’organicité et de changement, le béton s’adaptant et vieillissant, la brique se connectant à la terre dont elle est issue et le bois procurant un sentiment d’appartenance et de confort. Chaque matériau remplit non seulement une fonction structurelle, mais raconte également une histoire et contribue à une expérience sensorielle riche et accueillante.

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

Les deux modules sont soigneusement orientés pour capturer et encadrer des vues imprenables sur l’environnement naturel, transformant chaque fenêtre en une œuvre d’art vivante. Cette approche maximise non seulement le lien avec la nature, mais offre également aux habitants une expérience visuelle et émotionnelle unique, où chaque espace intérieur devient une galerie qui célèbre la beauté du paysage environnant.

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

Plan

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

© Mateo Soto et Mauricio Carvajal

Un équilibre entre le grandiose et le confortable fait de l’architecture non seulement une extension de l’environnement naturel mais aussi un refuge accueillant qui célèbre la beauté et la sérénité de la nature.