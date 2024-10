Maison Zöggeler / Stuflesser Moroder

© Aldo Amoretti

Description textuelle fournie par les architectes. La nouvelle résidence est située au cœur de la région viticole du Tyrol du Sud, au milieu d’un paysage culturel séculaire caractérisé par de vastes vignobles.

Le nouveau bâtiment adopte la structure horizontale de ce paysage viticole. Le toit souligne le geste horizontal tout en offrant une protection contre la chaleur estivale et la pluie. Les murs extérieurs orientés différemment créent des situations de terrasses intimes et ombragées et offrent des vues variées dans toutes les directions. L’espace extérieur s’intègre parfaitement à l’intérieur.

Les matériaux utilisés pour le bâtiment ont également été coordonnés avec son environnement. Les murs extérieurs sont en béton sablé avec des granulats locaux. Les plafonds et les murs du garage ont été construits en béton recyclé. L’idée était de construire la résidence en utilisant le plus possible les mêmes matériaux, des murs extérieurs au revêtement de sol, du poêle aux brise-vue. »