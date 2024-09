Maison Zen / Garrido Lizarraga Arquitectos

© Manolo Solís

2022



Julio Garrido, Leonardo Marrufo, José Luis Ojeda, Patricio Trava



© Manolo Solís

Description textuelle fournie par les architectes. Casa Zen a été conçue pour la famille d’une professeure de yoga qui souhaitait intégrer sa résidence à un espace d’étude. Le programme architectural exigeait les éléments de base d’une maison unifamiliale, la seule condition imposée par les propriétaires étant de préserver le plus d’arbres existants possible et d’éviter à tout prix de les abattre. Ce défi de préservation des arbres a d’ailleurs été le moteur du projet, car l’approche et le concept architecturaux ont émergé de ce postulat.

© Manolo Solís

© Manolo Solís

Après avoir défini le site en termes de zonage, la conception des espaces intérieurs et de leurs connexions a été poursuivie. Un portique à double hauteur marque l’entrée de la maison principale, tandis qu’un autre portique plus petit (2 mètres de hauteur) indique l’entrée du studio de yoga. En entrant dans le portique à double hauteur, on peut soit accéder directement à la terrasse couverte, soit pénétrer à l’intérieur de la maison. Un espace à double hauteur, interrompu par un pont incurvé, fait office de transition entre la salle à manger et la cuisine.

© Manolo Solís

Au deuxième niveau, ce même espace relie la salle familiale aux chambres. Ce point est le cœur du projet, car tous les espaces y convergent, favorisant les interactions familiales et permettant de profiter d’une architecture dynamique à travers des perspectives variées créées par les vides, les doubles hauteurs et le jeu de la lumière et de l’ombre.

© Manolo Solís

La construction de la maison utilise du béton apparent pour les murs et les plafonds, tandis que les sols sont finis avec du ciment blanc poli et les fenêtres sont encadrées de noir. Cette palette de couleurs neutres met en valeur la beauté naturelle du site, les hauts et vastes murs de béton servant de toile sur laquelle la nature peut imprimer sa silhouette.

© Manolo Solís

© Manolo Solís

© Manolo Solís

Le projet a permis de préserver 45 arbres endémiques et de réduire considérablement la température ambiante par rapport à d’autres zones de la ville. Grâce à cette conservation, la faune locale a pu maintenir son lien avec l’environnement, permettant ainsi à des oiseaux tels que les perroquets, les colibris, les cardinaux et les rossignols de continuer à utiliser leurs nids et leurs aires de repos. La maison se caractérise par une architecture sobre, sereine et minimaliste qui ne cherche pas à se démarquer dans son contexte mais plutôt à s’intégrer et à mettre en valeur son environnement.

© Manolo Solís