Maison Weald / MailenDesign + Peter Bradford Architects

© Peter Landers

© Peter Landers

Description textuelle fournie par les architectes. Weald House, une maison neuve de quatre chambres construite par Mailen Design et Peter Bradford Architects, est située dans un terrain verdoyant du Kent, au Royaume-Uni. Les deux agences ont collaboré pour créer une maison de plain-pied qui adopte l’architecture vernaculaire locale pour célébrer les prairies environnantes et la végétation luxuriante au-delà. Les clients Saro Castagna et Alexis Campbell, résidents de longue date d’Islington, ont acheté le terrain pour construire une maison familiale. Avec quatre enfants adultes et une grande famille élargie, ils voulaient quitter leur maison de ville londonienne pour une maison avec suffisamment d’espace pour accueillir de grands groupes ensemble. Le terrain a été vendu avec un permis de construire et un projet existant que les clients considéraient comme étranger au paysage rural ; une conception ostentatoire à plusieurs niveaux qui ne tenait pas compte de son contexte naturel et ne tirait pas pleinement parti des magnifiques prairies et forêts au-delà. Saro et Alexis avaient une idée claire de ce qu’ils voulaient : une construction basse qui respecte le paysage environnant.

© Peter Landers

Plan du rez-de-chaussée

© Peter Landers

Mailen Design et Peter Bradford Architects ont été chargés de collaborer à la conception ; les deux cabinets avaient déjà travaillé ensemble sur un autre projet résidentiel. Saro et Alexis ont fourni des références visuelles dans leur brief qui mettaient en valeur l’architecture minimaliste japonaise et les maisons modernes en Nouvelle-Zélande. Tout au long des confinements de 2020, les architectes ont eu de fréquentes réunions Zoom avec Saro et Alexis pour comprendre leur vision et collaborer à l’élaboration de l’aménagement initial. D’origine italienne, l’amour de Saro pour cuisiner pour sa famille et ses amis a inspiré une grande cuisine ouverte et un espace salle à manger au cœur du plan. Saro a expliqué son processus culinaire de manière spatiale, soulignant l’importance de sa proximité avec les armoires de cuisine, le four, la cuisinière et ses proches. Le rêve de Saro était ensuite de positionner ce processus devant une vue sur le paysage naturel environnant. Un autre élément clé du brief était une étude qui permettait à Alexis de profiter du cadre naturel tout en travaillant à domicile.

© Peter Landers

© Peter Landers

Weald House est une interprétation contemporaine de la grange noire agricole familière. La conception initiale de la maison comprenait un sol en béton poli et un vitrage maximal partout. Cependant, les clients voulaient avoir un sentiment de sécurité et d’intimité sans perdre les beaux panoramas. Par conséquent, la conception a été adaptée pour répondre aux besoins concurrents d’ouverture et d’intimité. Depuis l’allée et l’approche publique, la face arrière du bâtiment est solide, avec des portes et des fenêtres dissimulées dans le cadre pour fournir un accès et une lumière sans révéler l’orientation sud. Les vues orientées vers le sud, à l’abri des regards du public, sont dominées par des portes et des fenêtres en verre pleine hauteur, ouvrant sur la longue prairie encadrée par une forêt luxuriante. Le placement intentionnel des fenêtres et des lucarnes qui encadrent les vues naturelles projette une lumière solaire en constante évolution sur les pièces et les couloirs intérieurs. Un fort alignement entre la vision du client et l’approche contextuelle des architectes a donné lieu à une palette de matériaux raffinés à l’intérieur. Établissant une sensation de calme, de grands carreaux de porcelaine gris clair ancrent la maison tandis que les murs peints à la craie permettent au paysage environnant d’occuper le devant de la scène.

© Peter Landers

Section

© Peter Landers

Les architectes ont adopté une attitude consciente envers le site paisible, avec des bâtiments voisins comprenant une ferme historique en briques et une grange noire classée au grade II. Située au bout d’une allée de gravier, la façade de la maison équilibre l’intimité et la sécurité avec la sensibilité visuelle et l’intrigue. Le revêtement noir s’étend sur toute la façade arrière et enveloppe l’intégralité du bâtiment pour créer un volume cohérent qui s’intègre parfaitement dans la parcelle. Chaque planche varie légèrement en profondeur et en profil, établissant une tactilité douce pour refléter la beauté imparfaite de l’environnement naturel. Un toit en pente en zinc noir couronne la maison, défini par un bord fin très détaillé qui cache astucieusement une gouttière de pluie.

© Peter Landers

La porte principale s’ouvre à l’intersection du plan en L, où un WC et un vestiaire sont soigneusement nichés dans le coin. Un court couloir mène à une cuisine ouverte volumineuse, salle à manger et salon où des vitrages mur à mur encadrent une vue panoramique sur une prairie et une rangée d’arbres luxuriants d’un côté. À une extrémité de la pièce, une cuisine noire mate est positionnée derrière un îlot en acier inoxydable noirci sur mesure avec une plaque de cuisson à induction, un évier et des tiroirs de rangement coulissants. Un garde-manger et une buanderie sont nichés entre ici et l’entrée principale, à côté d’un escalier en chêne qui monte vers une mezzanine aérée au-dessus, avec vue sur la cuisine et l’espace de vie en dessous et trois lucarnes qui encadrent des auvents d’arbres feuillus. Créant une atmosphère conviviale lors de la cuisson et de l’accueil, un espace salle à manger se trouve à côté de l’îlot de cuisine. De vastes vitrages coulissants s’ouvrent sur une terrasse pavée où les mêmes carreaux de porcelaine grise se poursuivent sous les pieds, brouillant la distinction entre les espaces de vie intérieurs et extérieurs. Les avant-toits profonds du toit en pente dépassent de l’élévation pour créer une zone abritée à l’extérieur, permettant de profiter de vues lointaines tout au long des saisons.

© Peter Landers

À l’autre extrémité de la cuisine et de l’espace de vie, un feu ouvert avec une épaisse étagère en béton fait office de point focal contre un mur lambrissé noir qui cache deux portes de chaque côté. Une porte mène à un petit salon séparé et l’autre à un bureau à domicile avec vue verdoyante. L’autre partie de la maison s’étend à gauche de l’entrée principale, comprenant quatre chambres qui se trouvent dans un long couloir, chacune avec une salle de bain attenante, un rangement intégré et une vue sur la prairie environnante. Trois saillies en caisson le long du couloir offrent un aperçu de l’allée, alignées avec des lucarnes qui projettent une lumière changeante du soleil sur le mur opposé. Intelligemment camouflée, une porte est placée au milieu d’un mur lambrissé noir au bout du couloir, faisant écho aux lambris de l’espace de vie principal, ouvrant sur la chambre principale où de vastes vitrages permettent au paysage naturel de servir de toile de fond.

© Peter Landers

L’équipe d’architectes était présente tout au long du processus de construction pour travailler en collaboration avec les constructeurs afin d’exécuter leurs conceptions détaillées. Grâce à une attention particulière portée à l’orientation, au choix des matériaux et à l’emplacement des vitrages, Weald House fonctionne principalement hors réseau et est soutenue par 45 panneaux solaires et deux pompes à chaleur à air. Le toit en pente s’étend sur les façades avant et arrière pour réguler les températures intérieures au fil des saisons, mais sert également à capter l’eau de pluie dans des réservoirs souterrains. Les lucarnes permettent à la lumière d’affluer et de se déplacer sur les murs tout au long de la journée. La nuit, la lune inonde la pièce en répétant les motifs toujours changeants de lumière et d’ombre.

© Peter Landers

Weald House révèle un processus hautement collaboratif, les architectes travaillant en étroite collaboration avec l’équipe à chaque étape du projet pour concrétiser la vision des clients ; une interprétation sensible et contemporaine de la grange agricole noire qui reflète son contexte. Ben Mailen, architecte de projet chez Mailen Design, a déclaré : « Le processus de conception et de travail avec le client implique souvent de faire soi-même partie de la famille. Le véritable succès du projet a été une vision commune de créer une maison qui respire l’essence de son environnement naturel. » Saro Castagna et Alexis Campbell, clients, ont déclaré : « Peter et Ben ont vu notre vision, ont sincèrement compris ce que nous essayions d’accomplir et nous ont donné des idées qui nous ont inspirés. Le résultat est une maison qui nous est entièrement personnelle ; elle soutient la façon dont nous voulons vivre et nous permet d’avoir un dialogue intime avec le paysage naturel environnant. »