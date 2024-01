Maison Warmblack / Conception Greenbox

© Studio Panoramique

Description textuelle fournie par les architectes. Le contexte du quartier socialisé a récemment changé dans la ville. Nous sommes des étrangers et des nouveaux venus ; nous n’avons pas grandi ni vécu la vie ensemble. Il a donc fallu redéfinir les relations entre voisins. La dépendance les uns envers les autres a influencé le résultat de cette conception. Comme nous n’avions aucun lien avec les piétons et les voitures, nous avons convenu que la vie privée devait être gérée de ce côté. Cependant, nous avons toujours besoin d’un ensoleillement naturel approprié pour le bâtiment, c’est pourquoi nous avons conçu cette maison en forme de L. La lettre a été divisée en trois parties, utilisant les avantages de ces séparations pour des claire-voies et des bouches d’aération appropriées. Grâce à notre voisin de gauche, nous avons conçu pour partager l’espace ensemble, d’une superficie de 198 mètres carrés, créant l’atmosphère d’une maison aérée et ouverte.

Plan – 1er étage

Notre recommandation pour la cour arrière, tournée vers le côté sud-ouest, a remis en question la direction de la lumière solaire, que nous considérons bénéfique pour la placer dans cette direction. Premièrement, nous avons gagné le vent du sud-ouest et la hauteur du bâtiment de notre voisin profite à l’arrière-cour en ombrageant la lumière du soleil, encourageant les enfants à participer à des activités de plein air par beau temps. En été, lorsque le soleil se couche, le salon ne sera pas directement affecté par la lumière du soleil. De plus, les phénomènes lumineux pendant la journée généreront de la lumière et des ombres pour s’adapter correctement à l’utilisation de chaque zone.

L’apparence de cette maison a été racontée par la personnalité et les intérêts du propriétaire. L’homme s’intéresse aux activités tendances et modernes, contrairement à la femme, caractérisée comme étant douce et douce. Nous avons conçu la maison pour qu’elle soit simple mais néanmoins élégante, représentant le caractère de l’homme en utilisant des matériaux gris foncé, notamment le bois et la pierre, tandis que l’intérieur est coloré dans des tons chauds.

Schéma 02

Pour l’aménagement intérieur, dans lequel nous visons à créer une sensation douce et chaleureuse, nous avons choisi des tons et des couleurs chaudes pour tous les matériaux aux textures différentes. Les carreaux de couleur blanc-crème procurent une sensation de détente, agrandissent visuellement la maison et sont faciles à entretenir. Du marbre avec quelques entrelacs a été utilisé pour ajouter des détails à la salle à manger. L’espace sous les escaliers était destiné à cacher la porte des toilettes et la deuxième entrée. Nous avons conçu le mur de manière similaire à l’escalier pour dissimuler efficacement la porte. Le mur à côté des escaliers a été conçu avec des lattes pour maximiser plus de dimension à la zone, car une claire-voie a été installée au sommet pour observer les changements de lumière du soleil pendant la journée. La plupart des meubles du salon ont été sélectionnés pour être polyvalents, adaptés aux moments en famille ou aux invités, afin d’éviter les situations embarrassantes.

Puisque la maison a été conçue pour un nouveau couple, l’intimité de chacun n’est pas nécessaire. Par conséquent, nous avons aménagé l’espace commun pour qu’il soit beaucoup plus grand que l’espace privé. Chaque chambre a sa taille appropriée pour favoriser la convivialité de l’espace commun. La séparation du bâtiment en trois parties ne concernait pas seulement la claire-voie et la bouche d’aération, mais également la petite liaison entre les étages afin de communiquer avec l’espace libre du jardin. Pour cette raison, nous avons situé la chambre principale dans cette zone afin que le propriétaire puisse voir toutes les parties de la maison. On voit bien dans la salle familiale que nous avons préféré des meubles plus cosy, comme c’est effectivement le cas pour la famille. Le bois a été choisi pour être le matériau utilisé à l’étage, car nous avons mis l’accent sur la chaleur et la texture confortable. La chambre principale est assez compacte, conçue avec simplicité pour l’espace et la détente. Comme le placard et les toilettes ne sont pas trop grands, nous avons décidé de relier ces deux zones ensemble pour maximiser la taille de la pièce. Nous avons conçu la baignoire pour qu’elle s’apparente à une cour intérieure, apportant de l’éclairage à l’autre partie de la pièce.

Article 01

Le paysage n’a pas été spécialement conçu pour le modèle occidental ou oriental. La plupart des textures du buisson confèrent une ambiance occidentale, tandis que le saule confère absolument une ambiance orientale. En fait, la zone paysagère a été utilisée pour l’entrée afin d’améliorer la séquence d’accès à la maison principale. La zone en contrebas a été conçue pour se connecter à la zone commune en cas d’ajustement pour une utilisation appropriée. Nous espérons que la remise en question et la résolution du modèle de style de vie du propriétaire seront abordées par cette maison.