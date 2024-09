Maison Vyshyto / Atelier Makhno

© Evgenii Avramenko

Année: 2022



2022



Photographies



Fabricants : Studio Makhno

© Evgenii Avramenko

Description textuelle fournie par les architectes. L’authenticité ukrainienne associée à un design et une architecture contemporains sont des demandes fréquentes de nos clients. Nous pensons que le respect du passé est la garantie d’un avenir conscient. Le studio MAKHNO partage cette philosophie, c’est pourquoi nous avons essayé de révéler une fois de plus l’ethnicité ukrainienne dans la maison Vyshyto. Maintenir un équilibre entre l’auto-perfection nationale et les solutions visuelles modernes. Créer notre propre ornement unique. Dans cette maison, l’importance du style ukrainien contemporain du studio MAKHNO, le passé et le présent se sont entremêlés, et ce qui est très important, l’énergie des clients, comme l’ornement sur le boîtier central, qui se répète dans toute la maison, et les lampes Khmara emblématiques suspendues créent l’illusion d’une atmosphère semblable au ciel. Vyshyto est la maison d’une grande famille ukrainienne composée d’un père, d’une mère et de quatre enfants. La famille chérit l’héritage national, c’est pourquoi ils voulaient le voir fermement tissé dans l’ADN de leur future maison. Cela devient évident dès la première connaissance de la maison.

Les couleurs authentiques attirent le regard des invités et racontent leurs petites histoires. Nous avons souligné cela avec l’ornement et notre Dido, qui protège la maison des mauvaises énergies. Le hall d’entrée est décoré d’une table Coral reef de MAKHNO Studio. Inspirée de la forme du récif corallien, elle permet de sonder confortablement la surface, en y laissant par exemple les affaires des invités. Les murs du salon sont décorés d’œuvres d’art ukrainiennes authentiques. La grande pièce regorge d’objets nationaux, de paillettes anciennes, de didukhs et d’expositions intéressantes. La palette de couleurs de la salle d’entrée et du salon reproduit les couleurs des vêtements nationaux : blanc et rouge. Les abat-jour en bois ajoutent à l’espace l’esprit de la nature, une composante importante de la culture ukrainienne. La composition unique de nos lampes Khmara prévient les incidents et crée une atmosphère chaleureuse de cercle familial.

Au même étage se trouve la chambre d’un des fils, qui est saisi par la collection de pierres. Nous avons essayé de créer une atmosphère qui répondrait pleinement à ses intérêts. La charmante lampe Makivka dissout la lumière de ses trous sans fond et brise fortement le niveau de la ligne de la pièce. Les murs bougent visuellement grâce à notre carrelage 3D Tetrapod primé. Près du lit est suspendue notre lampe Lakuna. Elle donne à la chambre une ascèse agréable, qui se cache de manière fiable le matin. Dans la zone d’entrée de la chambre d’un autre fils, nous avons également utilisé le carrelage 3D Tetrapod dans une teinte turquoise. En descendant les escaliers, vous rencontrerez le géant Dido Isho. Il est le meilleur ami du garçon et son gardien fiable. Au plafond, la belle Kvitka – une lampe que nous cultivons dans notre studio. Avec sa lumière chaude, Kvitka sature le confort printanier pendant toute une année

Le mur à côté du lit est décoré des héros préférés de Naruto, les lampes de la série Crust, qui sont également sorties de notre studio. L’ornement national unique est délicatement clôturé par des escaliers à fusil menant au deuxième étage. L’autre chambre de bébé conserve son engagement envers la couleur blanche pure. Les murs sont décorés avec notre carrelage FlapJack. Sa texture laquée 3D ajoute un grand volume, approfondissant la pièce. Dans la zone du lit, nous avons installé les lampes Sopilka de notre studio. Elles charment la pièce avec une douce harmonie de lumière chaude. La pièce voisine avec un grand bois sur le mur est un salon d’enfants spacieux. La zone de transit de l’autre côté de la maison pourrait passer inaperçue. Mais nous avons décidé de ne pas cacher les escaliers, mais, au contraire, de créer quelque chose de lumineux. C’est pourquoi le tube design est devenu une source d’éclairage expressive. Ces marches mènent à une bibliothèque atmosphérique. Ici, les lignes droites et les couleurs du bois, qui se voient même dans les rails de l’armoire, sont présentes. Une ambiance particulière est ajoutée par le carrelage Drozh, développé par notre studio. Si vous trouvez le bon livre, une chaise confortable près d’une grande fenêtre deviendra un véritable ami pendant de nombreuses heures.

Ensuite, la vaste pièce a été agrandie et divisée en plusieurs espaces fonctionnels. À l’entrée, il y a une étagère et une armoire pour les objets de collection du maître. Un canapé confortable près de la cheminée centrale sert de zone de repos sur laquelle est suspendue la lampe en argile Khmara personnalisée de couleur grise. Au centre se trouve une structure architecturale unique en plâtre de pierre. Comme si le vent de la frégate suspendait un tissu de pierre autour de la pièce et réchauffait le confort des danses de flammes de la cheminée. « Il peut sembler que le design soit raffiné dans l’air, mais le processus de mise en œuvre a été extrêmement difficile. La prémisse aurait pu conserver sa fonction sans « vent », mais les efforts déployés se justifiaient pleinement visuellement, donnant à la pièce les accents de liberté nécessaires ».

À côté de la fenêtre donnant sur la terrasse se trouve un espace de travail, car la lumière naturelle de la fenêtre crée une isolation parfaite et rend le processus de travail le plus agréable possible, car la lumière naturelle de la fenêtre, qui vient sur le jardin, ajoute aux pensées de clarté. Pendant que la famille est hors de la maison, Dido de la table prend soin de garder ses affaires. Au milieu des étagères en bois, il y a une colonne noire. Une texture en relief intéressante et mate ne fait que souligner la brutalité audacieuse de la solution architecturale. De plus, c’est aussi une pièce confortable avec un espaceur de pile. En attendant que les propriétaires soient à la maison, Dido de la table prend soin de garder ses affaires. La lumière naturelle de la fenêtre, qui vient sur le jardin, ajoute aux pensées de clarté. Au milieu des étagères en bois, il y a une colonne noire. Une texture en relief intéressante et mate ne fait que souligner la brutalité audacieuse de la solution architecturale.