Maison Valley / Soar Design Studio + Ray Architects

2024



Fabricants : Carl Hansen et fils, MUJI, République de Fritz Hansen



Ray Chang



Description textuelle fournie par les architectes. Le projet déconstruit l’architecture pour s’intégrer à la nature. Les maisons de la rue longue sont transformées en cinq volumes décalés avec des espaces entre eux. Des plans horizontaux et verticaux formulent des étages de différents niveaux, permettant aux éléments naturels de pénétrer dans le bâtiment. L’imagerie des vallées est combinée à la cour traditionnelle taïwanaise, formant une architecture qui s’adapte au vent et à la lumière du soleil.

Plans

Les points clés de notre conception sont les suivants :

Utiliser des techniques déconstructives pour répondre au milieu naturel et créer des microclimats favorables Des images de vallées combinées à une cour traditionnelle, créant une harmonie d’architecture dans la nature Dans des espaces enveloppés par la nature, on peut vivre pleinement les éléments naturels de la maison

Concept 01

Le projet est situé parmi les bâtiments autonomes courants à Taiwan : sur un site long et étroit avec des fenêtres à l’avant et à l’arrière uniquement, et étroitement attaché aux bâtiments adjacents, ce qui le déconnecte de l’environnement extérieur. Compte tenu du vent froid et humide du nord-est auquel il fait face, la conception atténue les inconvénients climatiques et physiques pour une vie confortable.

Le projet tente de proposer de nouvelles solutions pour les bâtiments indépendants adjacents par le biais de la « déconstruction », en inversant la disposition traditionnelle des espaces de vie placés aux deux extrémités de la maison. En insérant des espaces et des niveaux différents dans la nature et en brisant les boîtes en béton avec des espaces semi-extérieurs, il crée une nouvelle typologie résidentielle urbaine et élargit la possibilité pour les résidents de se connecter avec la nature.

Concept 02

Déconstruire l’architecture de la maison. En réponse au climat et à l’environnement physique environnant, le bâtiment autonome est transformé en cinq structures non alignées. La circulation verticale est placée dans le premier bâtiment face au vent du nord-est, tandis que les espaces de vie sont repoussés vers l’arrière, réduisant les effets néfastes du vent froid et de l’humidité. La hauteur des bâtiments du côté sud-ouest est réduite pour recevoir le vent du sud-ouest. En rétrécissant le passage du vent et en accélérant la vitesse du vent, il peut pénétrer à travers la cour et suivre les bâtiments et les arbres vers le haut, ou pénétrer à l’intérieur par les interstices entre les bâtiments. Cela crée un microclimat intérieur favorable et une expérience confortable. On peut profiter pleinement de la nature extérieure même en restant à l’intérieur.

Le jardin de style oriental où le décor change au fur et à mesure que l’on se déplace. En fusionnant l’imagerie des vallées avec le concept traditionnel d’une cour, le plan recevant le vent et les activités humaines est modifié verticalement. Les balcons qui s’éloignent progressivement deviennent des vallées pour le vent, la végétation et les habitats, y compris les humains. À l’intérieur, les vides font écho à la verticalité de la vallée, permettant aux sens d’avoir une connexion visuelle avec la nature.

Concept 03

Sur les plans, les retraits et les excavations créent des espaces perméables, tandis que la nature s’infiltre simultanément à l’intérieur par des dimensions horizontales et verticales. Cela crée une nouvelle relation entre l’architecture et la nature, permettant des perspectives d’en haut, d’en bas et à hauteur des yeux pour redéfinir les limites de vie entre l’intérieur et l’extérieur. Les techniques de déconstruction visent à s’adapter aux conditions du site et à remodeler l’espace pour un style de vie multigénérationnel.

Dans l’architecture résidentielle déconstruite, l’espace est défini par des structures, des interstices et des éléments extérieurs pour créer des distances et des limites. Les utilisateurs peuvent naviguer dans les différents espaces et recoins générés par les couches non alignées du bâtiment pour développer différents usages et scénarios. Cela crée des espaces propices aux rassemblements ou à l’isolement, caractérisés par un état à la fois connecté et détaché, rompant avec les modes de vie et d’habitation conventionnels. La conception tente d’intégrer la sensibilité abstraite et la nature dans la composition rationnelle de l’architecture.

Les fonctions de service sont principalement situées dans les 1er et 4e bâtiments, tandis que les 2e et 3e bâtiments répartissent des espaces tels que le salon de thé, le bureau, la salle à manger et les bureaux de lecture près des fenêtres sur différents étages. Cela permet de tisser les espaces de vie au milieu des zones de service, ce qui permet une utilisation équilibrée de l’espace allongé. Les chambres situées dans le bâtiment final peuvent profiter du vent confortable du sud-ouest en toute intimité avec une vue intérieure sur la vallée. Divers arbres sont plantés sur les balcons des différents niveaux, introduisant différentes variations de couleurs naturelles rappelant les vallées et mettant en évidence le flux naturel qui naît des différentes hauteurs à l’intérieur et à l’extérieur.