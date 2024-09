Maison UZV / OAD – Conception d’architecture ouverte

© Alvis Rozenberg

Zone:

260 m²



Année:



2023



Photographies



Fabricants : Vivre en ferme , Bocci , Connox , FOINS , Bain PAA



Architectes principaux :



Zane Tetere – Sulce



© Alvis Rozenberg

Description textuelle fournie par les architectes. À l’époque soviétique, le littoral était une zone interdite, dominée par des installations militaires. Aujourd’hui, il est interdit de construire dans la zone des dunes, sauf sur les fondations des bâtiments existants, une approche que nous avons mise en œuvre dans le projet UZV. Le site comprend cinq fondations ; une maison d’habitation a déjà été construite sur l’une d’elles, et il est prévu d’y construire une maison d’hôtes, un pavillon et un sauna.

© Alvis Rozenberg

Cette maison allie avec brio tradition et caractère distinctif. La finition en bois gris, accentuée par des angles d’inspiration japonaise, contraste magnifiquement avec les détails subtils en forme de vague du toit. La conception changeante de la façade ajoute des niveaux dynamiques, brisant toute monotonie et injectant une touche d’élégance sauvage. De grandes fenêtres créent une impression de transparence, tandis que des fenêtres d’aération stratégiquement placées maximisent l’ouverture.

© Alvis Rozenberg

Plan

© Alvis Rozenberg

Nichée dans une pente naturelle, la maison se fond harmonieusement dans la pinède et les dunes côtières environnantes. Située au bord de la plage rocheuse, la pierre apparaît comme l’élément paysager le plus remarquable, avec une flore naturelle soigneusement préservée. De l’extérieur, la maison s’harmonise sans effort avec son environnement, tandis qu’à l’intérieur, elle offre une expérience moderne, presque futuriste.

© Alvis Rozenberg

Fidèle à la tradition, le cœur de la maison, la cuisine, s’inspire de la cheminée à manteau. Bien que ce système ancien de cheminée soit tombé en désuétude, il reste une puissante source d’inspiration. Dans la tradition lettone, les pavards (foyers) étaient l’âme de la cuisine, avec des cheminées suffisamment grandes pour recueillir toute la fumée.

Section

© Alvis Rozenberg

La forme unique de la pièce permet une disposition sur deux étages, avec des murs revêtus d’acier laminé à chaud recouvert d’un vernis polyuréthane mat à 5 % pour éviter la rouille. La mezzanine prolonge l’espace de vie central, offrant l’endroit idéal pour observer les étoiles. Cette conception non seulement façonne l’apparence distinctive de la maison, mais inonde également l’intérieur d’une belle lumière naturelle. La zone centrale devient un centre de rassemblement naturel, tandis que le reste de la maison s’écoule dans une disposition circulaire, créant un espace dynamique pour le mouvement.

© Alvis Rozenberg

© Alvis Rozenberg

Les panneaux CLT exposés, qui servent également de structure principale, confèrent aux murs une esthétique naturelle et brute. Le placage de pin collé est utilisé pour fabriquer les portes et les meubles intégrés, préservant la continuité du bois et créant des transitions harmonieuses dans tout l’espace. L’intérieur naturel et lumineux, avec des murs et des plafonds qui se fondent harmonieusement, crée une atmosphère aérée et sereine. Associé aux douces brises marines, il devient le refuge récréatif ultime. Avec les fenêtres ouvertes, le bruit de la mer sert de toile de fond apaisante, tandis que les panneaux acoustiques des plafonds assurent une oasis de tranquillité.