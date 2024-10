Maison Urbina 65 / EPAArquitectos

© OHFA

2022



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : CASTEL, Estévez, Sorias, Téka



Erick Florentino Pérez Paez



© OHFA

Description textuelle fournie par les architectes. L’étroit hôtel est divisé en trois petites tours entrecoupées de trois petits patios plantés d’arbres et de végétation, ce qui permet, avec les couloirs de jardin du rez-de-chaussée et les couloirs perforés des étages supérieurs (qui sont traversés par le feuillage des les arbres) intègre un aménagement paysager tropical, offrant des parcours mémorables en relation étroite avec la nature, en plus de favoriser une ventilation transversale et une bonne isolation acoustique entre les unités.

© OHFA

Axonométrie

Le bâtiment est aligné vers sa limite sud pour se détacher et s’ouvrir vers son orientation nord où il résout ses circulations et s’ouvre pour capter les vents dominants à travers de grandes fenêtres qui profitent de l’éclairage naturel indirect, ce qui se traduit par un bon confort climatique qui est apprécié dans les tropiques chauds.

© OHFA

Plan – Rez-de-chaussée

Urbina 65 est située dans un quartier populaire proche de la zone touristique de Mazatlán, offrant une expérience d’hospitalité insolite, entourée de petites maisons, mais très proche d’avenues pleines de commerces et de services.

© OHFA

© OHFA

Elle a été conceptualisée comme une entreprise liée à la communauté, où les personnes qui la servent sont des voisins, avec qui ils travaillent ensemble pour un meilleur environnement, en apportant des ressources, de la coordination et du temps pour améliorer l’espace public immédiat, comme le pavage des rues, l’arbre plantation et éclairage.

© OHFA

© OHFA

Après un an de travail en coordination avec la communauté, nous avons réussi à convaincre le ministère du Développement social et de la Protection sociale de paver la rue Tomás Urbina, à laquelle il ne manquait que la section où se trouve la propriété.

© OHFA

Le système constructif de grille de blocs et de béton apparent avec sa géométrie module l’ensemble du bâtiment et, avec ses ferronneries, part de l’environnement immédiat, qui montre parfois des murs en briques et blocs apparents, ainsi que des protections en ferronnerie sur ses portes et fenêtres, obtenant ainsi une certaine intégration dans la colonie.

© OHFA

© Álvaro Apolinar

Cette matérialité « nue » exprime une agréable chaleur à travers ses textures et ses nuances reflétées par la lumière tropicale intense.

© Erick Pérez