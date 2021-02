Les chiens font partie de nos vies depuis des milliers d’années. Mais trouver des preuves anciennes de notre lien avec les petits animaux à fourrure est relativement rare. Dans une adorable découverte archéologique, une équipe a découvert une maison vieille de 1500 ans en Turquie avec des carreaux de terre cuite, de la peinture sur le mur, un superbe décor. Mais qu’est-ce qui est le plus spécial? Ils ont des empreintes de chiots dessus! Les carreaux sont criblés d’empreintes de pattes d’un chien de petite taille ou d’un chiot qui se sont probablement enfoncés dans le matériau des carreaux.

«Les carreaux ont préservé les empreintes de pattes de chiots et, dans un cas rare, l’empreinte de sabot d’une chèvre», a déclaré Frances Gallart Marqués lors d’une présentation virtuelle à l’Institut archéologique d’Amérique (AIA) et à la Society for Classical Studies (SCS). Il suppose que les animaux ont dû marcher sur le carreau pendant qu’ils se desséchaient. Ils a trouvé peintures sur les carreaux qui peuvent avoir été des poulets ou des canards.

Selon Gallart Marqués, ceux-ci ont probablement été «tirés au doigt avant la cuisson des carreaux». Il a déclaré que les carreaux de sol auraient bien correspondu au style général de la maison, d’après les peintures et les objets de décoration récupérés sur les murs.

Les couleurs, les décors, ajoutés à la lumière qui filtrait à travers les nombreuses fenêtres auraient donné un «look fantastique» selon les chercheurs.

«Les peintures murales sont peintes sur du plâtre et imitent des rideaux drapés et du marbre polychrome», a déclaré Vanessa Rousseau, professeur d’histoire de l’art, lors de la rencontre. «On pourrait imaginer être« entouré par la falsification quelque peu surréaliste du marbre peint et de la draperie »avec de la lumière passant par les fenêtres et« brillant sur les marques de ces oiseaux sur le sol en terre cuite », a ajouté Rousseau.

Ils pensent que la maison aurait pu appartenir à des personnes impliquées dans l’armée de l’époque sur la base d’autres objets récupérés. Outre les adorables gravures et peintures, ils ont trouvé cinq épées longues suggérant une participation à la guerre.

Seules trois autres épées ont été découvertes dans toutes les régions fouillées de Sardes. La découverte de cinq à partir d’une seule maison est «remarquable» selon l’équipe. Des boucles ont également été découvertes dans la maison, ce qui suggérait en outre une implication militaire. Ils ressemblent à une partie d’une tenue militaire. Ils ont récupéré des sceaux en plomb qui ont servi à tamponner les documents officiels. Ajouté au fait que la maison était située dans un emplacement central, cela suggère que la personne qui la possédait pourrait être importante; sinon militaire, du moins une autorité civile.

Les chercheurs ont suggéré que la maison était peut-être utilisée depuis plus de 200 ans, mais qu’elle a été détruite lors d’un tremblement de terre au début du septième siècle.