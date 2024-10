Maison Triple / Superhelix Pracownia Projektowa

© Bartłomiej Drabik

+ 21

© Bartłomiej Drabik

Description textuelle fournie par les architectes. La maison est située à proximité de la frontière sud de Cracovie. C’est une région vallonnée, un avant-goût des Beskid Wyspowy et des Tatras encore plus hautes.

© Bartłomiej Drabik

© Bartłomiej Drabik

Le nom de la maison et son agencement tripartite résultent des conditions du quartier, de la législation locale, de sa fonction et des attentes de ses habitants. En raison des bâtiments voisins existants et potentiels, des directions cardinales et des ouvertures de vue, il était préférable de situer la maison dans la partie nord de la propriété, en gardant un alignement parallèle à la limite du terrain. Cela garantissait que le bâtiment n’empiétait pas trop profondément sur la partie centrale du site. Toutefois, un tel arrangement n’était pas possible. Le plan de zonage local exigeait que le faîte du bâtiment soit parallèle à la route voisine. La parcelle est de forme très irrégulière et sa limite nord n’est pas parallèle à la route communale. Pour répondre aux exigences du plan et en même temps utiliser la partie la plus appropriée du terrain pour la construction, il était nécessaire de diviser le bloc longitudinal en parties plus petites et de les écarter. De ce fait, la crête est parallèle à la route et le bâtiment est disposé le long de la limite nord, laissant la meilleure partie de l’extérieur libre de tout aménagement.

© Bartłomiej Drabik

Plan du premier étage

Le nombre de pièces est le résultat direct des trois fonctions fondamentales de la maison. Le premier, le plus proche de la route, est le garage. Celui du milieu est le salon, la cuisine et la salle à manger, qui se connectent par de grands vitrages à la terrasse et au jardin. La troisième et dernière section est plus privée et contient des chambres et des salles de bains. Le sentiment d’intimité des résidents est garanti par l’emplacement approprié du bâtiment sur la parcelle et est en outre soutenu par un hangar pour une troisième voiture. Grâce à un toit en pente, le hangar est suffisamment haut là où on le souhaite et forme une partie abritante à l’entrée, tandis que là où il devrait être bas pour dévoiler la vue, il se fond harmonieusement dans le terrain existant.

© Bartłomiej Drabik

© Bartłomiej Drabik

Le cœur de la maison est l’élément central, contenant la cuisine, la salle à manger et le salon. Ici, des fenêtres d’angle et sans meneaux de trois mètres de haut assurent une connexion avec le jardin pendant les mois d’été. La frontière entre intérieur et extérieur disparaît et le bâtiment s’agrandit en surface. Directement derrière les fenêtres, une partie de la terrasse est couverte par un avant-toit atteignant plus de quatre mètres, offrant un abri contre le soleil, la pluie et la neige. La terrasse est également bien protégée du vent, grâce à un garage orienté ouest et un abri voiture orienté sud.

© Bartłomiej Drabik

© Bartłomiej Drabik

Le bâtiment a été construit en briques et en béton armé avec une ferme de toit en bois. Les matériaux utilisés pour la finition sont des feuilles de titane-zinc et du bois de cèdre rouge de l’Ouest, tous deux ne nécessitent pas de soins particuliers, vieillissent bien dans le temps et se recouvrent d’une patine protectrice. Le dessous de l’avant-toit et certaines parties des murs pignons sont revêtus d’acier inoxydable poli, le soir les tôles réfléchissent la lumière et éclairent la terrasse.