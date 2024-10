Maison Totonoeru / Sobokuya Inc.

Avec l’aimable autorisation de Sobokuya Inc.

+ 19





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

285 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Architectes principaux :



Hisashi Imai



Description textuelle fournie par les architectes. Totonoeru ie incarne la simplicité et les vastes ouvertures, parfaitement intégrées à son paysage. La grande structure comporte de grandes portes et fenêtres en bois offrant une vue imprenable sur les montagnes voisines, transformant le salon et les pièces privées en galeries d’art naturelles. Les murs intérieurs, finis avec un mélange de charbon de bois noir et de plâtre blanc, reflètent le paysage extérieur, renforçant ainsi le lien avec la nature.

Plan – Rez-de-chaussée

Complété par une cuisine et des meubles sanitaires méticuleusement conçus, le salon spacieux équilibre grandeur et savoir-faire délicat. Les poutres taiko emblématiques de Sobokuya servent d’éléments structurels et d’escaliers saisissants, traversant le centre de la pièce pour créer un point focal. L’entrée, finie avec des murs traditionnels en terre cuite et un sol en terre battue, captive les visiteurs et les invite à faire une pause.

Cette maison abrite une salle de tatami avec un autel shinto, une chambre confortable et un garage spacieux, répondant aux diverses demandes des propriétaires tout en adhérant aux méthodes architecturales traditionnelles. Chaque espace reflète fonctionnalité et esthétique, résultant en un cadre de vie harmonieux.

Un aspect unique est l’incorporation de bois Moabi, connu pour sa résistance à l’eau et sa dureté. La dalle exceptionnelle de 5 mètres, portée par huit menuisiers, se transforme en caractère grâce au polissage, révélant une texture chaleureuse. Le comptoir en bois de cerisier du lavabo met en valeur son grain raffiné, alliant fonctionnalité et beauté.

Article 02

Les ferrures en bois entièrement ouvrantes relient l’intérieur au jardin, affichant la beauté de chaque saison, de la verdure vibrante aux teintes automnales en passant par l’attrait des paysages hivernaux. Totonoeru ie illustre le savoir-faire, où les installations uniques et les murs en plâtre reflètent la touche humaine. Ce projet se présente comme un espace de vie harmonieux qui invite à la tranquillité et célèbre la nature, mettant en valeur une conception réfléchie et une exécution habile.