Maison Tonalli / Architecte Moisés Sánchez

Description textuelle fournie par les architectes. Casa Tonalli est une petite villa de repos située dans la ville de Jocotepec, Jalisco, dans l’ouest du Mexique, à quelques minutes du lac Chapala, dans une région connue pour son climat tempéré agréable pendant une grande partie de l’année. Le projet fait partie d’un ensemble de petites constructions situées sur un terrain familial. La mission de l’architecte était de développer une maison d’hôtes autonome dotée de toutes les commodités nécessaires pour accueillir confortablement un couple dans un espace minimal, servant simultanément d’hébergement à court terme pour le plus jeune fils de la famille et occasionnellement de logement locatif sur demande. Le terrain choisi a pour voisin un grand arbre et sa relation avec lui est devenue le point central du projet.

Plan – Rez-de-chaussée

La structure a été construite en utilisant les matériaux et les compétences des travailleurs locaux, prenant la forme d’un cube solide et lourd à l’extérieur, interrompu par des ouvertures soigneusement placées conçues pour mettre en valeur la lumière naturelle et les vues sur les environs. La texture des murs reflète les caractéristiques inhérentes à l’architecture mexicaine, avec des motifs inspirés de l’architecture populaire de la région. Pour entrer, il faut passer par un étroit couloir créé par les racines et le tronc de l’arbre, générant une légère compression qui se libère à l’intérieur de la villa. A l’entrée, vous êtes accueilli par un petit salon double hauteur faisant office de hall d’entrée. Le rez-de-chaussée est complété par une cuisine en maçonnerie recouverte de carrelage fabriqué par des artisans de Guadalajara, rappelant les cuisines traditionnelles mexicaines. Face au salon, l’escalier menant à l’étage supérieur est visible, où un faisceau de lumière pénètre dans la toiture, créant une atmosphère douce. A l’autre extrémité du loft, une fenêtre s’ouvre pour offrir une vue directe sur la végétation et le vaste jardin entourant la villa. Depuis l’étage supérieur, le salon est visible, reliant les deux niveaux et offrant de l’espace à l’espace. L’intérieur se caractérise par sa simplicité et sa chaleur, avec une palette de matériaux limitée privilégiant la gestion de la lumière et des vues.

