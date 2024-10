Maison TNY55 / Marc Flick Architekt BDA

© David Schreyer

Description textuelle fournie par les architectes. À Heidenfahrt, une résidence durable, suffisante et peu coûteuse de 108 m² a été construite pour une famille de 4 personnes selon la norme KFW55.

Le concept de base du design repose sur la fonctionnalité dans les espaces les plus petits avec la plus haute qualité spatiale. Les exigences spatiales ont donc été précisément adaptées aux besoins des utilisateurs et à leur comportement. Le plan d’étage simple résulte de l’orientation claire sud-ouest de la maison vers le jardin. Au rez-de-chaussée, l’accès à l’espace de vie se fait via une zone tampon qui abrite les toilettes invités, des espaces de rangement et l’accès au garage. Le salon est zoné par la cuisine ouverte, le vitrage dans toute la pièce permet de fusionner l’intérieur et l’extérieur – la pièce semble plus grande qu’elle ne l’est en réalité. Le centre de la maison est l’escalier construit à partir de restes de bois, qui ouvre l’étage supérieur compact et clairement structuré, dans lequel se trouvent 3 pièces et la salle de bain principale.

En raison de son excellent bilan énergétique et de son climat ambiant positif, le bois massif a été choisi comme composant essentiel et a été complété par une isolation écologique en fibres de bois tendre. Plus de 53 tonnes de CO2 ont ainsi été captées. La conception en filigrane des murs en bois massif de 10 cm d’épaisseur, sans revêtement intérieur, permet une construction 7 % plus compacte et la réduction des composites nocifs pour le climat. À l’exception de l’enduit extérieur, la maison peut être démontée et remise au cycle des matières premières en plusieurs parties. En plus des murs en bois massif, l’intérieur du toit est recouvert de panneaux d’argile, contribuant ainsi à un climat de vie agréable avec une humidité optimale.

La méthode de construction choisie a permis aux clients de réaliser une grande partie de leurs propres travaux de construction, économisant ainsi de l’argent et des ressources.