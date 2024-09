Maison TNOP / IS Architectes

© Rungkit Charoenwat

Architectes principaux :



Pawin Tharatjai



Description textuelle fournie par les architectes. TNOP House, la maison de vacances d’un célèbre graphiste. Le propriétaire a un projet de construction d’une maison de vacances. pour trouver une nouvelle inspiration et se reposer de l’agitation de la métropole. Le propriétaire a choisi les villes de montagne du nord de la Thaïlande ; cette province est la province de Chiang Rai en Thaïlande. un endroit qui fait rêver ceux qui souhaitent visiter pour le tourisme. et se reposer du travail dans l’agitation de l’économie capitaliste. Le terrain est situé dans la zone résidentielle agricole locale. et à côté de l’autoroute reliant les districts. Le territoire est vallonné, en pente du contour le plus élevé au contour le plus bas. Forme extensible comme axe d’est en ouest. Percevez une vue sur les rizières vertes pendant la saison des pluies. et donnez une couleur dorée aux grains de riz prêts à être récoltés en hiver. comparable aux peintures encadrées d’art de la nature vivante. Même si cet endroit est un endroit impressionnant. Cependant, il reste encore des obstacles à la mise en œuvre de la conception architecturale de l’espace. Réduire les obstacles à la bonne utilisation du bâtiment.

Les gens modernes vivent dans une zone villageoise avec un mode de vie traditionnel. Cuire des aliments sur un feu de joie est normal. La fumée et les odeurs sont difficiles à contrôler. Pour ces problèmes, l’architecte a conçu la conception en analysant la direction locale du vent. Et conçu en construisant un long mur pour créer de l’intimité de l’extérieur, en incluant et en forçant la pollution qui se produit chaque jour à souffler dans une direction qui ne perturbe pas la zone. C’est une façon d’utiliser le vent naturel à votre avantage.

Autoroute Construire une maison à côté d’une autoroute est la dernière option que les architectes choisiront d’utiliser dans leur conception. Parce qu’il y a de la pollution, des troubles et du bruit. qui ne peut pas être contrôlé La position des bâtiments a donc été placée à une distance d’environ 1 fois la hauteur du bâtiment. et créer un espace pour les travaux de conception d’aménagement paysager et de plantation. Pour contribuer à rendre le bâtiment le moins affecté par cette situation. Pente L’architecte a choisi de concevoir l’orientation du bâtiment pour qu’elle soit parallèle à la ligne de niveau de la pente. Contrôler les travaux de structure pour éviter la complexité de l’ingénierie.

Hiérarchie. Les architectes ont envisagé l’emplacement du grand balcon dans la direction sud-ouest. Cela signifie que la maison fait face à la lumière du soleil lorsque le soleil se couche. Mais le sud-ouest est la direction vers laquelle la nature est ouverte. Par conséquent, il a été décidé avec le propriétaire de choisir d’accepter ces éléments naturels, notamment le vent, les arbres, les champs, les montagnes et la lumière du soleil, en permettant à la lumière du soir de pénétrer dans l’espace de l’architecture pour créer un mouvement dans la direction de la lumière. et une ombre tombant dessus. C’est comme s’il y avait une œuvre d’art sur le thème de la puissance du soleil. Les architectes ont appliqué les principes de l’architecture vernaculaire pour concevoir des bâtiments adaptés aux brises naturelles et à la lumière du soleil. Aide très bien à éliminer l’humidité et les germes dans les zones climatiques tropicales et humides.

L’architecture moderne fusionne avec l’architecture vernaculaire. L’architecte a conçu le bâtiment en choisissant une forme simple, mettant l’accent sur l’espace utilisable en fonction des besoins de l’espace. Apporter l’identité des matériaux produits dans la province, tels que les matériaux de toiture, les boiseries anciennes et les ouvrages de charpente décorative en bois. Les carreaux en terre cuite gris-brun, les carreaux vernissés verts, les travaux de terrazzo et le lavage du sable sont réalisés avec des étapes méticuleuses par des entrepreneurs locaux. Combinons-le avec des formes et des espaces de vie modernes. Cela permet aux artisans qui connaissent leurs propres matériaux de créer à partir de cette combinaison quelque chose de spécial en architecture. La spécialité est d’extraire l’esthétique qui apparaît à partir du concept de gestion de l’espace et de faire travailler les techniciens locaux dans leur propre style. Cette architecture communique donc à travers l’extérieur physique. Aux spectateurs et à la population locale Apprenez qu’elle est contemporaine et qu’il s’agit d’une architecture qui s’intègre parfaitement au contexte au point de se fondre.

Aménagement de l’espace intérieur. Entrée principale. La première chose que l’utilisateur rencontrera à l’entrée de cette maison est un petit jardin qui sert à prolonger la distance de marche dans l’espace intérieur. Ajuster l’état mental interne des utilisateurs de l’espace avant d’entrer dans la zone. L’intérieur se trouve un espace de vie qui est comme le cœur de la maison. « La zone principale de la maison » est la pièce à vivre qui relie à la fois la cuisine et le studio d’art. Comprenant une terrasse extérieure côté sud-ouest. Permettre aux utilisateurs de l’espace de libérer pleinement leur imagination avec l’art et la nature. « Augmenter les avantages de l’espace de transition. » Normalement, le couloir à l’intérieur de la maison peut être une zone dont la transition ne prend pas beaucoup de temps. L’architecte a donc voulu profiter du placement d’espaces de circulation horizontaux et verticaux, comme un escalier principal conçu selon un axe nord-sud jusqu’au deuxième étage. L’espace est conçu pour ressembler à un couloir dans une galerie d’art. et est un espace pour reposer divers sentiments. À la détente qui nécessite le calme. L’architecte a analysé que la durée d’utilisation pourrait ne pas être longue. Mais l’espace peut également être utilisé pour créer de l’intimité dans les zones principales du bâtiment.

Conclusion quand la nature inspire tout pour cette maison. Les propriétaires et les architectes choisissent également de l’adopter pleinement. Traiter les points faibles aussi efficacement que possible et combiner l’architecture moderne et la saveur locale sont les éléments les plus importants dans la conception de cette maison.